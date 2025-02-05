Жінка після веселої ночі загубила телефон: де він знайшовся через кілька місяців (фото)

Одного разу Міранда вирішила відсвяткувати завершення успішної угоди й випила кілька зайвих чарок. Вранці вона так і не змогла знайти свій мобільний телефон.

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23-річна Міранда Ґатаган загубила свій телефон після нічної гулянки в жовтні минулого року. Жінка думала, що це безповоротно, але через кілька місяців пристрій таки знайшовся в дуже несподіваному місці. Про це вона розповіла у TikTok.

Одного разу Міранда, яка працює фахівцем з продажу, вирішила відсвяткувати завершення успішної угоди й випила кілька зайвих чарок алкоголю — це призвело до втрати свідомості.

Втрачений телефон

"Мій телефон розрядився, а оскільки я створила новий Apple ID, функція "Знайти мій iPhone" була вимкнена. Ми з братом перевернули весь будинок догори дном, шукаючи його. Вивернули всі шухляди й навіть розрізали диван", — розповідає вона.

Ґатаган була змушена купити для роботи новий мобільний телефон. Однак через кілька місяців знайшла й втрачений пристрій.

"Одного разу переставляла меблі на кухні, підняла свою стару тертку для сиру, якою користувалася до того, як купила насадку для кухонного комбайна, і побачила там свій телефон. Чесно кажучи, була приголомшена", — згадує Міранда.

Жінка знайшла загублений телефон через кілька місяців Фото: TikTok

Інші історії

Вона вирішила записати свою реакцію на камеру і поділилася радістю у TikTok, зібравши 3,2 мільйона переглядів. Глядачів також поділились своїми історіями:

"Я все намазую сиром. Мій телефон не зникнув би так надовго";

"Щойно знайшла свої водійські права. Шукала їх після нашої поїздки до Італії у вересні 2022 року. Як виявилось, були між картками Uno, які ми взяли з собою на відпочинок";

"Відключилася і загубила свої окуляри. Відтоді вже три роки не п'ю";

"Я загубила пульт від телевізора після вечірки й думала, що хтось його вкрав, а потім з'ясувалося, що сама сховала — боялася, що хтось вкраде".

Ґатаган була вражена такою реакцією на її ролик у TikTok.

"Здивована, що моє відео зібрало стільки коментарів, не кажучи вже про 3 мільйони переглядів. Це зайвий раз показує, чому не варто пити!" — резюмує жінка.

Нагадаємо, Аріана з Нідерландів риється у чужих смітниках поблизу елітних будинків й періодично знаходить дуже цінні речі. Нещодавно жінці вдалось роздобути справжній "скарб" вартістю 1600 фунтів стерлінгів (83 тис. грн).

А от житель Амстердама прибирав у своїй шафі й натрапив на цікавий предмет: круглу металеву пластинку з маленькими літерами NE на одному боці та римською цифрою III — на іншому. Кілька років цей артефакт зберігався в будинку власника, а торік він нарешті вирішив поцікавитися в експертів, що це таке і скільки коштує.