Женщина после веселой ночи потеряла телефон: где он нашелся через несколько месяцев (фото)

Однажды Миранда решила отпраздновать завершение успешной сделки и выпила несколько лишних рюмок. Утром она так и не смогла найти свой мобильный телефон.

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23-летняя Миранда Гатаган потеряла свой телефон после ночной гулянки в октябре прошлого года. Женщина думала, что это безвозвратно, но через несколько месяцев устройство таки нашлось в очень неожиданном месте. Об этом она рассказала в TikTok.

Однажды Миранда, которая работает специалистом по продажам, решила отпраздновать завершение успешной сделки и выпила несколько лишних рюмок алкоголя — это привело к потере сознания.

Потерянный телефон

"Мой телефон разрядился, а поскольку я создала новый Apple ID, функция "Найти мой iPhone" была отключена. Мы с братом перевернули весь дом вверх дном в его поисках. Вывернули все ящики и даже разрезали диван", — рассказывает она.

Гатаган была вынуждена купить для работы новый мобильный телефон. Однако через несколько месяцев нашла и потерянное устройство.

"Однажды переставляла мебель на кухне, подняла свою старую терку для сыра, которой пользовалась до того, как купила насадку для кухонного комбайна, и увидела там свой телефон. Честно говоря, была ошеломлена", — вспоминает Миранда.

Женщина нашла потерянный телефон через несколько месяцев Фото: TikTok

Другие истории

Она решила записать свою реакцию на камеру и поделилась радостью в TikTok, собрав 3,2 миллиона просмотров. Зрители также поделились своими историями:

"Я все намазываю сыром. Мой телефон не исчез бы так надолго";

"Только что нашла свои водительские права. Искала их после нашей поездки в Италию в сентябре 2022 года. Как оказалось, были между карточками Uno, которые мы взяли с собой на отдых";

"Отключилась и потеряла свои очки. С тех пор уже три года не пью";

"Я потеряла пульт от телевизора после вечеринки и думала, что кто-то его украл, а потом выяснилось, что сама спрятала. Боялась, что кто-то украдет".

Гатаган была поражена такой реакцией на ее ролик в TikTok.

"Удивлена, что мое видео собрало столько комментариев, не говоря уже о 3 миллионах просмотров. Это лишний раз показывает, почему не стоит пить!" — резюмирует женщина.

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