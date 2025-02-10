Чоловік випробував популярне серед зірок правило "5 секунд" після сну: що змінилося (фото)

Раві Меа провів експеримент, у якому застосував популярний лайфхак. Він поділився результатами і розповів, чи дійсно метод працює.

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Журналіст Раві Меа вирішив перевірити ефективність "правила 5 секунд" після сну, запропонованого мотиваційним спікером Мелом Роббінсом. Про це пише The Mirror.

Суть методу проста: щойно з'являється імпульс щось зробити, потрібно відрахувати 5, 4, 3, 2, 1 — і діяти.

Перший тиждень: перші успіхи та несподіванки

Експеримент стартував 23 січня. У першу ж ніч Раві встановив будильник на 7 ранку і дотримувався нового правила.

"Щойно будильник задзвенів, я подумки відрахував 5, 4, 3, 2, 1 — і схопився з ліжка", — розповідає він.

Це допомогло йому швидше починати день без довгого прокручування телефону.

Раві встановив будильник на 7 ранку і дотримувався нового правила Фото: Ravi Meah

На другий день чоловік зіткнувся з випробуванням. У суботу журналіст зазвичай спав довше, але метод спрацював: замість сну до 10-ї ранку він встав о 7-ій, погодував кота Тіммі і вирушив на прогулянку.

"Це виявилося простіше, ніж я думав", — зізнається він.

До середини тижня звичка закріпилася. Чоловік став ефективніше працювати й вчасно приходити на зустрічі.

"Мені вдалося зробити більше", — ділиться він.

Другий тиждень: втома і нові відкриття

Однак до кінця другого тижня Раві відчув втому. Увечері 30 січня він задрімав у кріслі, але зміг прокинутися, щоб виконати заплановані справи.

"Раннє пробудження далося взнаки, але після повноцінного сну я почувався краще", — зазначає він.

Чоловік став ефективніше працювати і вчасно приходити на зустрічі Фото: Ravi Meah

Журналіст також вирішив ускладнити експеримент: зменшив цукор у каві та став застосовувати зворотний відлік не тільки для пробудження, а й для виконання інших завдань. Наприклад, у неділю, 2 лютого, він використовував метод, щоб змусити себе вийти за покупками.

"Це виявився чудовий спосіб боротьби з прокрастинацією", — підкреслює він.

Підсумки експерименту

У фіналі експерименту Раві дійшов висновку: "правило п'яти секунд" справді працює. Він став краще концентруватися, ефективніше керувати часом і піклуватися про кота без сонливості.

"Я перестав бездумно гортати телефон вранці й одразу переходив до справ. У результаті моя продуктивність зросла", — ділиться він.

Однак журналіст підкреслює, що важливу роль зіграли також ранній відхід до сну, зменшення цукру та раціональний підхід до тренувань.

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