Мужчина испытал популярное среди звезд правило "5 секунд" после сна: что изменилось (фото)

Рави Меа провел эксперимент, в котором применил популярный лайфхак. Он поделился результатами и рассказал, действительно ли метод работает.

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Журналист Рави Меа решил проверить эффективность "правила 5 секунд" после сна, предложенного мотивационным спикером Мелом Роббинсом. Об этом пишет The Mirror.

Суть метода проста: как только появляется импульс что-то сделать, нужно отсчитать 5, 4, 3, 2, 1 – и действовать.

Первая неделя: первые успехи и неожиданности

Эксперимент стартовал 23 января. В первую же ночь Рави установил будильник на 7 утра и следовал новому правилу.

"Как только будильник зазвенел, я мысленно отсчитал 5, 4, 3, 2, 1 – и вскочил с кровати", – рассказывает он.

Это помогло ему быстрее начинать день без долгой прокрутки телефона.

Рави установил будильник на 7 утра и следовал новому правилу Фото: Ravi Meah

На второй день мужчина столкнулся с испытанием. В субботу журналист обычно спал дольше, но метод сработал: вместо сна до 10 утра он встал в 7, покормил кота Тимми и отправился на прогулку.

"Это оказалось проще, чем я думал", – признается он.

К середине недели привычка закрепилась. Мужчина стал эффективнее работать и вовремя приходить на встречи.

"Мне удалось сделать больше", – делится он.

Вторая неделя: усталость и новые открытия

Однако к концу второй недели Рави ощутил усталость. Вечером 30 января он задремал в кресле, но смог проснуться, чтобы выполнить запланированные дела.

"Раннее пробуждение дало о себе знать, но после полноценного сна я почувствовал себя лучше", – отмечает он.

Мужчина стал эффективнее работать и вовремя приходить на встречи Фото: Ravi Meah

Журналист также решил усложнить эксперимент: уменьшил сахар в кофе и стал применять обратный отсчет не только для пробуждения, но и для выполнения других задач. Например, в воскресенье, 2 февраля, он использовал метод, чтобы заставить себя выйти за покупками.

"Это оказался отличный способ борьбы с прокрастинацией", – подчеркивает он.

Итоги эксперимента

В финале эксперимента Рави пришел к выводу: "правило пяти секунд" действительно работает. Он стал лучше концентрироваться, эффективнее управлять временем и заботиться о коте без сонливости.

"Я перестал бездумно листать телефон по утрам и сразу переходил к делам. В результате моя продуктивность выросла", – делится он.

Однако журналист подчеркивает, что важную роль сыграли также ранний отход ко сну, уменьшение сахара и рациональный подход к тренировкам.

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