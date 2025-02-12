Жінка зіграла фіктивне весілля, щоб зібрати гроші й забезпечити себе до кінця життя

Своїм родичам Мен представила "нареченого" як людину, яка має хороші зв'язки у сфері нерухомості. Вона заохотила сімейство купувати житло з великими знижками.

Related video

Мешканка Шанхаю (Китай) на прізвище Мен влаштувала масштабну аферу, щоб виманити у своїх родичів гроші. Жінка вийшла заміж за незнайомця, представила його як підприємця у сфері нерухомості та видурила в сім'ї 12 мільйонів юанів. Про це пише видання The South China Morning Post.

Ідея заробити грошей шляхом обману з’явилася у Мен після 2014 року, коли її невелике агентство з продажу нерухомості збанкрутувало. Одного разу жінка подорожувала автостопом й познайомилася з водієм, якого звуть Цзян. Поділившись з попутником деталями шахрайської оборудки, вона вмовила його стати співучасником.

Мен і Цзян влаштували фіктивне весілля. Своїм родичам жінка представила "нареченого" як людину, яка має зв'язки у сфері нерухомості. Парочка розказала, що тепер вони зможуть купувати житло з великими знижками. Аби втертися у довіру, Мен придбала квартиру за мільйон юанів, а продала двоюрідному брату за половину ціни. Мовляв, це зіграли роль зв'язки її коханого.

Мешканка Шанхаю влаштувала фіктивне весілля Фото: QQ.com

Загалом п'ять родичів китаянки "клюнули" на цю пропозицію. Дехто навіть продав свої старі квартири в надії на швидкий переїзд. Спочатку шахрайка тягнула час й брехала своїм жертвам, потім за власний кошт орендувала для них житло, видавши його за куплене.

Не отримавши жодних документів, один із постраждалих напряму звернувся до забудовника і зрозумів, що його обдурили.

Суд виніс вирок, згідно з яким Мен проведе у в’язниці 12,5 років. Її співучасник Цзян отримав шість років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 23-річна майбутня наречена Дженніфер Меєр, яка живе у Міннесоті (США), витратила понад $600 на весільні запрошення, а коли вони надійшли усім гостям, то виявила невелику, але прикру орфографічну помилку.

Крім того, ми розповідали, як наречена втратила свідомість у найвідповідальнішу мить на весіллі. Планувалось, що цей день стане найщасливішим у житті 28-річної Кетрін Френкс із США, однак церемонія одруження обернулась для неї справжнім шоком.