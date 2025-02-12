Женщина сыграла фиктивную свадьбу, чтобы собрать деньги и обеспечить себя до конца жизни

Своим родственникам Мэн представила "жениха" как человека, который имеет хорошие связи в сфере недвижимости. Она поощрила семейство покупать жилье с большими скидками.

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Жительница Шанхая (Китай) по фамилии Мэн устроила масштабную аферу, чтобы выманить у своих родственников деньги. Женщина вышла замуж за незнакомца, представила его как предпринимателя в сфере недвижимости и выманила у семьи 12 миллионов юаней. Об этом пишет издание The South China Morning Post.

Идея заработать денег путём обмана появилась у Мэн после 2014 года, когда её небольшое агентство по продаже недвижимости обанкротилось. Однажды женщина путешествовала автостопом и познакомилась с водителем, которого зовут Цзян. Поделившись с попутчиком деталями мошеннической сделки, она уговорила его стать соучастником.

Мэн и Цзян устроили фиктивную свадьбу. Своим родственникам женщина представила "жениха" как человека, который имеет связи в сфере недвижимости. Парочка рассказала, что теперь они смогут покупать жилье с большими скидками. Чтобы втереться в доверие, Мэн приобрела квартиру за миллион юаней, а продала двоюродному брату за половину цены. Мол, это сыграли роль связи ее возлюбленного.

Жительница Шанхая устроила фиктивную свадьбу Фото: QQ.com

Всего пять родственников китаянки "клюнули" на это предложение. Некоторые даже продали свои старые квартиры в надежде на быстрый переезд. Сначала мошенница тянула время и врала своим жертвам, потом за свой счет арендовала для них жилье, выдав его за купленное.

Не получив никаких документов, один из пострадавших напрямую обратился к застройщику и понял, что его обманули.

Суд вынес приговор, согласно которому Мэн проведет в тюрьме 12,5 лет. Ее соучастник Цзян получил шесть лет лишения свободы.

Напомним, ранее Фокус писал, что 23-летняя будущая невеста Дженнифер Мейер, которая живет в Миннесоте (США), потратила более $600 на свадебные приглашения, а когда они поступили всем гостям, то обнаружила небольшую, но досадную орфографическую ошибку.

Кроме того, мы рассказывали, как невеста потеряла сознание в самый ответственный момент на свадьбе. Планировалось, что этот день станет самым счастливым в жизни 28-летней Кэтрин Фрэнкс из США, однако церемония бракосочетания обернулась для нее настоящим шоком.