Рибалкам пропоную виловити 27 тисяч риб-втікачів за грошову винагороду

За кожного виловленого лосося рибалкам пропонують понад 1800 гривень. Активісти попереджають про "катастрофу" через масову втечу риби з ферми.

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Фірма морепродуктів Mowi пропонує гроші тим, хто виловить приблизно 27 тисяч лососів, які втекли поблизу Норвегії. Про це 11 лютого повідомили у The Guardian.

Одну рибу компанія оцінила у 36 фунтів стерлінгів, тобто за актуальним курсом понад 1800 гривень. Активісти наголошують, що масова втеча риби з ферми — це "катастрофа для дикого лосося".

Найбільший у світі виробник лосося втратив із клітки чверть усієї своєї популяції. Повідомляється, що причиною стало пошкодження зовнішнього кільця загону через шторм. Середня вага втраченої риби — 5,5 кілограма.

Норвезька влада проінспектувала об’єкт і видала наказ розширити зусилля компанії щодо вилову риби. Зазвичай рибоводам дозволяють відловлювати рибу лише в межах 500-метрової зони навколо місця, звідки втекла втеча, але в цьому випадку зону розширили.

У Mowi заявили про "серйозну і дуже сумну ситуацію", запропонувавши винагороду рибалкам, які виловлюватимуть і доставлятимуть рибу в спеціальні "центри приймання".

Норвегія експортує 1,2 мільйона тонн вирощеного лосося на рік, але минулого літа кількість дикого лосося впала до історичного мінімуму і це спричинило закриття річок для його вилову. Експерт Пол Мугаас пояснив, що схрещування дикого лосося з вирощеним загрожує потомством, яке матиме низькі шанси вижити у природі. Окрім того, втікачі можуть посилити зараження морськими вошами та загострити конкуренцію за місця нересту.

Нагадаємо, у Великій Британії майже на два місяці перекрили дорогу через жаб. Волонтери витрачають понад 600 годин на те, щоб патрулювати смугу з факелами й відрами.

З’ясувалося, що стюардеси перемовляються між собою під час польотів, використовуючи спеціальний код. Один з анонімних членів екіпажу розповів, як можуть звучати ці секретні повідомлення і для чого вони призначені.