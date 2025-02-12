Рыбакам предлагаю выловить 27 тысяч рыб-беглецов за денежное вознаграждение

За каждого выловленного лосося рыбакам предлагают более 1800 гривен. Активисты предупреждают о "катастрофе" из-за массового побега рыбы с фермы.

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Фирма морепродуктов Mowi предлагает деньги тем, кто выловит примерно 27 тысяч лососей, которые сбежали вблизи Норвегии. Об этом 11 февраля сообщили в The Guardian.

Одну рыбу компания оценила в 36 фунтов стерлингов, то есть по актуальному курсу более 1800 гривен. Активисты отмечают, что массовый побег рыбы с фермы — это "катастрофа для дикого лосося".

Крупнейший в мире производитель лосося потерял из клетки четверть всей своей популяции. Сообщается, что причиной стало повреждение внешнего кольца загона из-за шторма. Средний вес потерянной рыбы — 5,5 килограмма.

Норвежские власти проинспектировали объект и издали приказ расширить усилия компании по вылову рыбы. Обычно рыбоводам разрешают отлавливать рыбу только в пределах 500-метровой зоны вокруг места, откуда сбежала беглянка, но в этом случае зону расширили.

В Mowi заявили о "серьезной и очень печальной ситуации", предложив вознаграждение рыбакам, которые будут вылавливать и доставлять рыбу в специальные "центры приема".

Норвегия экспортирует 1,2 миллиона тонн выращенного лосося в год, но прошлым летом количество дикого лосося упало до исторического минимума и это привело к закрытию рек для его вылова. Эксперт Пол Мугаас объяснил, что скрещивание дикого лосося с выращенным угрожает потомством, которое будет иметь низкие шансы выжить в природе. Кроме того, беглецы могут усилить заражение морскими вшами и обострить конкуренцию за места нереста.

Напомним, в Великобритании почти на два месяца перекрыли дорогу из-за лягушек. Волонтеры тратят более 600 часов на то, чтобы патрулировать полосу с факелами и ведрами.

Выяснилось, что стюардессы переговариваются между собой во время полетов, используя специальный код. Один из анонимных членов экипажа рассказал, как могут звучать эти секретные сообщения и для чего они предназначены.