"Вона просто чудова": у мережі показали, як виглядає найстаріша у світі лама (фото)

27-річна лама білого кольору Вайттоп проводить свої дні, граючись із важкохворими дітьми у таборі, а також наглядаючи за іншими тваринами, мов дідусь за своїми онуками.

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У Північній Кароліні, що у США, мешкає незвичайна лама: їй уже майже стільки ж років, стільки існує табір "Перехрестя перемоги", у якому тварина мешкає разом із іншими звірятами. Вайттоп — хлопчик, який нещодавно став подвійним рекордсменом серед своїх: його визнано найстарішою ламою, що мешкає у неволі, а також найстарішою ламою у неволі за всю історію людства. Фотографіями та історією про тварину поділилися на сайті Книги рекордів Гіннеса 26 лютого.

Вайттоп потрапив у табір "Перехрестя перемоги" для важкохворих дітей у 2006 році, коли його подарували власники ферми, де він народився. Назвали тварину саме на честь його маленької батьківщини — ферми Дав Оукс. Відтоді він мешкає у таборі, де вже став улюбленцем як працівників, так і усіх відвідувачів.

"Він так добре ладнає з нашими відпочивальниками, що як тільки починаються табірні дні, він просто лягає і не встає до обіду. Він просто лежить і дозволяє дітям підбігати до нього і пестити його", — розповідають працівники табору.

Книга рекордів Гіннеса | Лама Вайттоп

За їхніми словами, Вайттоп дуже уважний та терплячий, ставиться до усіх із пошаною та турботою. Дехто вважає, що це зовсім не є типовою поведінкою для лам, однак йому вдається руйнувати стереотипи.

"Це лама, яку ви полюбите. Він просто чудовий", — зазначає директор табору Біллі Джо Девіс.

Книга рекордів Гіннеса | Лама Вайттоп

Зазначимо, що табір "Перехрестя допомоги" надає безплатний та безпечний доступ до яскравих вражень для дітей, які страждають на хронічні та серйозні захворювання. Для них тут облаштовані місця для скелелазіння, катання на човнах, працює аквапарк, трек для перегонів. Також тут є чимало тварин, з якими можуть погратися діти. Серед них і Вайттоп, який є найстарішим пухнастим мешканцем табору, а віднедавна — і найстарішою ламою у світі за всю історію, яка живе у неволі.

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