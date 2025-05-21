Жінка вийшла заміж за 25 чоловіків, а потім втекла: всі деталі шахрайської схеми

Поліція Індії затримала 23-річну жінку, яка за сім місяців встигла обдурити 25 чоловіків, уклавши з ними фіктивні шлюби та викравши їхні гроші й цінності.

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Ця історія сколихнула індійську спільноту та привернула увагу правоохоронних органів до схеми, яка існувала тривалий час, пише видання The Economic Times.

Анурадха Пасван, яку прозвали "нареченою-втікачкою", була частиною організованої злочинної групи. Вона використовувала довірливість чоловіків, виходила за них заміж, а потім зникала з їхніми грошима, золотом та електронікою лише через кілька днів після весілля.

Поліція Індії затримала 23-річну жінку, яка за сім місяців встигла обдурити 25 чоловіків Фото: The Economic Times

Шахрайська схема була добре налагоджена: спільники Анурадхи знаходили потенційних жертв через месенджер WhatsApp і брали з них аванс від 200 до 500 тисяч рупій (приблизно 2-5 тисяч доларів США). Щойно відбувалася церемонія одруження, жінка тікала з усіма коштовностями та готівкою, які могла знайти.

Позови до суду

Злочини почали розслідувати після того, як перший позов подав Вішну Шарма з регіону Савай-Мадхопур, який втратив 200 тисяч рупій. Правоохоронці організували спецоперацію, під час якої переодягнений детектив зіграв роль потенційного нареченого, що і призвело до арешту шахрайки.

У ході слідства виявили й інших учасників злочинного угруповання з міста Бхопал, які зараз перебувають у розшуку. За даними правоохоронців, до початку своєї кримінальної діяльності Анурадха працювала в лікарні в штаті Уттар-Прадеш і вже перебувала у справжньому шлюбі.

Раніше Фокус писав, що у Нью-Делі батько нареченої скасував церемонію, щойно побачив, як майбутній зять енергійно танцює під пісню з фільму "Лиходій" під назвою "Що ховається під блузкою". Таке видовищне шоу явно не відповідало уявленням родини.

Інша ситуація сталася в Міннесоті (США), де 23-річна Дженніфер Меєр витратила понад 600 доларів на весільні запрошення. Проте після їх розсилки дівчина помітила прикру орфографічну помилку, яка зіпсувала враження від усього оформлення.