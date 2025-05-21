Женщина вышла замуж за 25 мужчин, а потом убежала: все детали мошеннической схемы

Полиция Индии задержала 23-летнюю женщину, которая за семь месяцев успела обмануть 25 мужчин, заключив с ними фиктивные браки и похитив их деньги и ценности.

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Эта история всколыхнула индийскую общественность и привлекла внимание правоохранительных органов к схеме, которая существовала длительное время, пишет издание The Economic Times.

Анурадха Пасван, которую прозвали "беглой невестой", была частью организованной преступной группы. Она использовала доверчивость мужчин, выходила за них замуж, а затем исчезала с их деньгами, золотом и электроникой всего через несколько дней после свадьбы.

Полиция Индии задержала 23-летнюю женщину, которая за семь месяцев успела обмануть 25 мужчин Фото: The Economic Times

Мошенническая схема была хорошо отлажена: сообщники Анурадхи находили потенциальных жертв через мессенджер WhatsApp и брали с них аванс от 200 до 500 тысяч рупий (примерно 2-5 тысяч долларов США). Как только происходила церемония бракосочетания, женщина убегала со всеми драгоценностями и наличными, которые могла найти.

Иски в суд

Преступления начали расследовать после того, как первый иск подал Вишну Шарма из региона Савай-Мадхопур, который потерял 200 тысяч рупий. Правоохранители организовали спецоперацию, во время которой переодетый детектив сыграл роль потенциального жениха, что и привело к аресту мошенницы.

В ходе следствия обнаружили и других участников преступной группировки из города Бхопал, которые сейчас находятся в розыске. По данным правоохранителей, до начала своей криминальной деятельности Анурадха работала в больнице в штате Уттар-Прадеш и уже состояла в настоящем браке.

Ранее Фокус писал, что в Нью-Дели отец невесты отменил церемонию, как только увидел, как будущий зять энергично танцует под песню из фильма "Злодей" под названием "Что скрывается под блузкой". Такое зрелищное шоу явно не соответствовало представлениям семьи.

Другая ситуация произошла в Миннесоте (США), где 23-летняя Дженнифер Мейер потратила более 600 долларов на свадебные приглашения. Однако после их рассылки девушка заметила досадную орфографическую ошибку, которая испортила впечатление от всего оформления.