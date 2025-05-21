Реакція собаки на появу в будинку новонародженого малюка розриває інтернет (відео)
Шестирічний лабрадор-пітбуль Рокі не міг стримати радості, зустрівши господиню з новонародженою донькою. Домашній улюбленець відразу прийняв її як члена родини.
Відео, яким поділилася 20-річна Емі Лінн Маркес, молода мама й офіціантка з США, вже зібрало понад 5,3 мільйона переглядів і 1,5 мільйона вподобань.
На кадрах можна побачити, як шестирічний метис лабрадора та пітбуля Рокі буквально не може стримати емоцій: він радісно махає хвостом, не зводить очей з господині та малечі, йому ледь вдається втриматися на місці. В один момент Емі навіть доводиться стримувати песика.
Зворушлива сцена
"Реакція Рокі на знайомство з Пенелопою була, мабуть, наймилішою річчю, яку я коли-небудь бачила. Він поводився так стримано й чемно, ніби хотів справити гарне враження на нас обох. Рокі — моя душа в собачому тілі. Він, здається, ще до народження дитини зрозумів, що великий живіт означає нове життя, і був неймовірно схвильований", — розповіла Емі в інтерв’ю.
Маленька Пенелопа народилася 29 березня. Домашній улюбленець відразу прийняв її як члена родини.
Думки глядачів
Користувачі TikTok не залишилися байдужими до емоційної зустрічі.
- "Облизується, намагається заспокоїтись — він так схвильований", — написав один глядач;
- "Ага, то це її він так чекав всі ці місяці", — жартує інший;
- "Який гордий старший брат", — додає ще один коментатор.
Зворушливе відео ще раз доводить: для домашніх улюбленців народження дитини — це не лише кардинальні зміни у житті, а й нові можливості для любові, турботи й захисту.
Нагадаємо, мешканка Флориди Ненсі Мут взяла з притулку щеня на ім'я Рокко. Волонтери розповіли їй, що малюк був найменшим у посліді та часто страждав від нападів братів і сестер. Спочатку жінка була впевнена, що придбала чорного лабрадора, але згодом з'ясувалось, що її вихованець належить до зовсім іншої породи.
А от жителька Нью-Джерсі почула гучний шум з сусідньої кімнати і вирішила, що її собака потрапив у біду. Коли вона кинулась на допомогу, то виявила, що це її кіт просто бавиться. Після публікації цього кумедного випадку в TikTok відео швидко набрало численні перегляди, лайки та коментарі.