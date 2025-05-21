Реакция собаки на появление в доме новорожденного малыша разрывает интернет (видео)

Шестилетний лабрадор-питбуль Роки не мог сдержать радости, встретив хозяйку с новорожденной дочкой. Домашний любимец сразу принял ее как члена семьи.

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Видео, которым поделилась 20-летняя Эми Линн Маркес, молодая мама и официантка из США, уже собрало более 5,3 миллиона просмотров и 1,5 миллиона лайков.

На кадрах можно увидеть, как шестилетний метис лабрадора и питбуля Роки буквально не может сдержать эмоций: он радостно машет хвостом, не сводит глаз с хозяйки и малышей, ему едва удается удержаться на месте. В один момент Эми даже приходится сдерживать песика.

Трогательная сцена

"Реакция Роки на знакомство с Пенелопой была, пожалуй, самой милой вещью, которую я когда-либо видела. Он вел себя так сдержанно и вежливо, будто хотел произвести хорошее впечатление на нас обоих. Роки — моя душа в собачьем теле. Он, кажется, еще до рождения ребенка понял, что большой живот означает новую жизнь, и был невероятно взволнован", — рассказала Эми в интервью.

Маленькая Пенелопа родилась 29 марта. Домашний любимец сразу принял ее как члена семьи.

Мнения зрителей

Пользователи TikTok не остались равнодушными к эмоциональной встрече.

"Облизывается, пытается успокоиться — он так взволнован", — написал один зритель;

"Ага, так это ее он так ждал все эти месяцы", — шутит другой;

"Какой гордый старший брат", — добавляет еще один комментатор.

Трогательное видео еще раз доказывает: для домашних любимцев рождение ребенка — это не только кардинальные изменения в жизни, но и новые возможности для любви, заботы и защиты.

Напомним, жительница Флориды Нэнси Мут взяла из приюта щенка по имени Рокко. Волонтеры рассказали ей, что малыш был самым маленьким в помете и часто страдал от нападений братьев и сестер. Сначала женщина была уверена, что приобрела черного лабрадора, но впоследствии выяснилось, что ее питомец принадлежит к совсем другой породе.

А вот жительница Нью-Джерси услышала громкий шум из соседней комнаты и решила, что ее собака попала в беду. Когда она бросилась на помощь, то обнаружила, что это ее кот просто играет. После публикации этого забавного случая в TikTok видео быстро набрало многочисленные просмотры, лайки и комментарии.