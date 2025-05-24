"Палац" за 4 мільйони: російський банкір не може позбутись сумнівної нерухомості у Британії (фото)

Російський банкір болгарського походження Луков Ніколов намагався продати нерухомість у центрі Лондона, але натомість отримав скандальну популярність у місцевих жителів. Лондонці висміювали надто високу ціну за будинок, який раніше належав муніципалітету, а потім — багатію з Російської Федерації.

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Про скандал в Лондоні, пов'язаний з сумнівною ціною за оновлений муніципальний будинок, розповіло видання Daily Mail.

Медіа розповіло про нерухомість мільйонера, яка була виставлена на британському порталі з продажу нерухомості. Як з'ясувалось, Луков, якого Daily Mail назвало "російським багатієм", встановив для будинку ціну, яку критично та з насмішкою сприйняли місцеві жителі. Будинок раніше належав поліцейському відділку та складається з чотирьох житлових кімнат. Мільйонер його дещо переробив і виставив на продаж за 3,5 млн фунтів стерлінгів (орієнтовно за 4,6 млн дол.). На фото показали будинок: бачимо цегляну двоповерхову споруду, зовні несхожу на "палац", яким мав би володіти багатій. У статті зауважили, що ціна за нерухомість "захмарна" і це висміяли лондонці.

Скандал у Лондоні — як виглядає перероблений будинок російського мільйонера Фото: Daily Mail

Тим часом мільйонер пояснив, чому хоче продати будинок дорожче, ніж звичайні для цього району ціни. Він пояснив, що витратив багато грошей на ремонт — близько 1,4 млн фунтів стерлінгів. Луков хотів би повернути гроші, але будинок так і не знайшов покупця протягом півтора року, ідеться у статті. Крім того, неподалік стоїть ще один об'єкт нерухомості, який він продає за 3,3 млн фунтів стерлінгів, і також безуспішно.

Скандал у Лондоні — як виглядає перероблена кухня російського мільйонера Фото: Daily Mail Скандал у Лондоні — як виглядає перероблена вітальня російського мільйонера Фото: Daily Mail

Медіа навело відгуки місцевих жителів під сторінкою про продаж колишнього "муніципального будинку", якого хотів би позбутись мільйонер. Вони вважають його "надто оптимістичним", ціну називають "нісенітницею" та не вірять, що хтось заплатить такі гроші, навіть якщо власник переробив підвал.

"Це не може бути правдою! Якщо це продадуть за 3,5 мільйона фунтів стерлінгів, я наступного дня виставлю свій будинок на продаж за 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Він не продасть його за стільки й за мільйон років", — навели журналісти слова лондонця.

Луков Ніколов (Lukov Nikolov) — 49-річний громадянин РФ та Болгарії, який володіє у Британії чотирма компаніями різного спрямування, написали на урядовому порталі. Водночас на сторінці з санкціями ЄС вказано, що він є російським банкіром, який володіє "Московським кредитним банком".

Скандал у Лондоні — деталі

Зазначимо, у червні у TikTok з'явилось відео британця, який розказав про ще один скандал у Лондоні. Як з'ясувалось, він здавав оренду квартиру і був шокований, у якому жахливому стані її залишили орендарі.

Тим часом у квітні 2022 Фокус писав про інші проблеми російських мільйонерів, які постраждали від вторгнення РФ в Україну. Наприклад, олігарх Дерипаска втратив контроль над будинком у Лондоні, в якому оселили українських біженців. Інші багатії звернулись до медіа Forbes з проханням не називати їх "російськими підприємцями". У списку — власник Telegram Павло Дуров, власник компанії-розробника ігор Playrix Ігор Бухман та співзасновник банку Revolut Микола Сторонський.

Нагадуємо, агентство Bloomberg розповіло про скандал у Лондоні, пов'язаний з британським принцом Ендрю та підозрами у сексуальному насильстві.