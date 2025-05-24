"Дворец" за 4 миллиона: "российский миллионер" не смог избавиться от недвижимости в Британии (фото)

Предприниматель болгарского происхождения Мирослав Николов, которого медиа считают россиянином, пытался продать недвижимость в центре Лондона, но взамен получил скандальную известность у местных жителей. Лондонцы высмеивали слишком высокую цену за дом, который ранее принадлежал муниципалитету, а затем — богачу-неудачнику.

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О скандале в Лондоне, связанном с сомнительной ценой за обновленный муниципальный дом, рассказало издание Daily Mail.

Медиа рассказало о недвижимости миллионера, которая была выставлена на британском портале по продаже недвижимости. Как выяснилось, Николов, которого Daily Mail назвало "русским богачом", установил для дома цену, которую критически и с насмешкой восприняли местные жители. Дом ранее принадлежал полицейскому участку и состоит из четырех жилых комнат. Миллионер его несколько переделал и выставил на продажу за 3,5 млн фунтов стерлингов (ориентировочно за 4,6 млн долл.). На фото показали дом: видим кирпичную двухэтажную постройку, внешне непохожую на "дворец", которым должен был бы владеть богач. В статье отметили, что цена за недвижимость "заоблачная" и это высмеяли лондонцы.

Скандал в Лондоне — как выглядит переделанный дом миллионера Фото: Daily Mail

Тем временем миллионер объяснил, почему хочет продать дом дороже, чем обычные для этого района цены. Он объяснил, что потратил много денег на ремонт — около 1,4 млн фунтов стерлингов. Николов хотел бы вернуть деньги, но дом так и не нашел покупателя в течение полутора лет, говорится в статье. Кроме того, неподалеку стоит еще один объект недвижимости, который он продает за 3,3 млн фунтов стерлингов, и также безуспешно.

Скандал в Лондоне — как выглядит переделанная кухня миллионера Фото: Daily Mail Скандал в Лондоне — как выглядит переделанная гостиная миллионера Фото: Daily Mail

Медиа привело отзывы местных жителей под страницей о продаже бывшего "муниципального дома", от которого хотел бы избавиться миллионер. Они считают его "слишком оптимистичным", цену называют "ерундой" и не верят, что кто-то заплатит такие деньги, даже если владелец переделал подвал.

"Это не может быть правдой! Если это продадут за 3,5 миллиона фунтов стерлингов, я на следующий день выставлю свой дом на продажу за 5 миллионов фунтов стерлингов. Он не продаст его за столько и за миллион лет", — привели журналисты слова лондонца.

Мирослав Николов (Miroslav Nikolov) — 49-летний гражданин Болгарии, который владеет в Британии четырьмя компаниями разного направления, написали на правительственном портале.

Скандал в Лондоне — детали

Отметим, в июне в TikTok появилось видео британца, который рассказал о еще одном скандале в Лондоне. Как выяснилось, он сдавал аренду квартиру и был шокирован, в каком ужасном состоянии ее оставили арендаторы.

Между тем в апреле 2022 Фокус писал о проблемах российских миллионеров, пострадавших от вторжения РФ в Украину. Например, олигарх Дерипаска потерял контроль над домом в Лондоне, в котором поселили украинских беженцев. Другие богачи обратились к медиа Forbes с просьбой не называть их "российскими предпринимателями". В списке — владелец Telegram Павел Дуров, владелец компании-разработчика игр Playrix Игорь Бухман и соучредитель банка Revolut Николай Сторонский.

Напоминаем, агентство Bloomberg рассказало о скандале в Лондоне, связанном с британским принцем Эндрю и подозрениями в сексуальном насилии.