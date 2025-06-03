Жінка брехала державі, що голодує, й отримала $35 тисяч допомоги: як їй це вдалося
В американській Луїзіані правоохоронці заарештували жінку за шахрайство з продовольчими талонами. Як з’ясувалося, вона опублікувала відео в TikTok, де детально розповіла, як обвела довкола пальця владу, щоб отримати допомогу за програмою SNAP.
Койю Унек сама викрила свою схему, опублікувавши відео в соціальних мережах з детальним поясненням, як вона обманула владу на суму понад $35 тисяч.
Фігурантка справи опублікувала відео для своїх 93 тисяч підписників, де розповіла про способи отримання безплатної продовольчої допомоги за програмою SNAP. "Люди запитують: "Дівчино, як ти отримуєш талони на їжу?" Тобі краще почати брехати", — заявила блогерка у відео, яке зібрало майже 48 тисяч вподобайок.
Казала, що немає сім'ї
Жінка детально описала, як обманювала працівницю служби про своє становище: "Я сказала, що бездомна вже п'ять місяців, у мене немає сім'ї, і я голодую. Прикидалася, що плачу телефоном".
Внаслідок обману жінка отримала картку на $1 тисячу з додатковими щомісячними виплатами по $300. "Ти не зобов'язана розповідати всім правду-матку", — підсумувала американка у своєму ролику.
Минулого тижня Унек опублікувала нові записи, де зізналася, що її таки спіймали. "Вони забрали мої талони на харчування. Тепер я повинна повернути 35 тисяч доларів. Не знаю, звідки візьму ці гроші", — розповіла блогерка.
На питання підписників, навіщо їй взагалі потрібна була допомога, жінка відповіла: "Якщо це безплатно, то чому ні. Їжа дуже дорога, хто хоче витрачати на неї гроші?".
Мільйони людей отримують допомогу
До речі, у рамках програми SNAP держава підтримує домогосподарства з низькими доходами. У 2023 році допомогу щомісяця отримували 42,1 мільйона американців. Середня допомога становить $187 на місяць на одну людину.
Койю Унек очікує на призначення дати судового засідання, де розглянуть її справу зі звинуваченнями у шахрайстві.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Бернард і Енн МакДонах побували у п’яти ресторанах в Уельсі (Велика Британія), де замовляли страви на понад 1000 фунтів стерлінгів. Після цього подружжя залишало заклади, не сплативши рахунок.
- У Китаї 29-річного чоловіка, який заявляв про онкологічне захворювання та збирав онлайн 900 тисяч юанів (приблизно 5,1 млн грн) на лікування, запідозрили в неправомірному використанні зібраних коштів.
Також повідомлялося про чоловіка, який "спустив" виграш у майже 900 млн, але відсудив понад 55 млн у суді.