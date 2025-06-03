Женщина врала государству, что голодает, и получила $35 тысяч помощи: как ей это удалось

В американской Луизиане правоохранители арестовали женщину за мошенничество с продовольственными талонами. Как выяснилось, она опубликовала видео в TikTok, где подробно рассказала, как обвела вокруг пальца власть, чтобы получить помощь по программе SNAP.

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Койю Унек сама разоблачила свою схему, опубликовав видео в социальных сетях с подробным объяснением, как она обманула государство на сумму более $35 тысяч.

Фигурантка дела опубликовала видео для своих 93 тысяч подписчиков, где рассказала о способах получения бесплатной продовольственной помощи по программе SNAP. "Люди спрашивают: "Девушка, как ты получаешь талоны на еду?" Тебе лучше начать врать", — заявила блогерша в видео, которое собрало почти 48 тысяч лайков.

Говорила, что у нее нет семьи

Женщина подробно описала, как обманывала работницу службы о своем положении: "Я сказала, что бездомная уже пять месяцев, у меня нет семьи, и я голодаю. Притворялась, что плачу по телефону".

В результате обмана женщина получила карту на $1 тысячу с дополнительными ежемесячными выплатами по $300. "Ты не обязана рассказывать всем правду-матку", — подытожила американка в своем ролике.

Женщина незаконно получала помощь от государства Фото: Unplash

На прошлой неделе Унек опубликовала новые записи, где призналась, что ее таки поймали. "Они забрали мои талоны на питание. Теперь я должна вернуть 35 тысяч долларов. Не знаю, откуда возьму эти деньги", — рассказала блогерша.

На вопрос подписчиков, зачем ей вообще нужна была помощь, женщина ответила: "Если это бесплатно, то почему нет. Еда очень дорогая, кто хочет тратить на нее деньги?".

Миллионы людей получают помощь

Кстати, в рамках программы SNAP государство поддерживает домохозяйства с низкими доходами. В 2023 году помощь ежемесячно получали 42,1 миллиона американцев. Средняя помощь составляет $187 в месяц на одного человека.

Койю Унек ожидает назначения даты судебного заседания, где рассмотрят ее дело с обвинениями в мошенничестве.

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