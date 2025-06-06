Жінка побачила на узбережжі рибу "Судного дня", що випливає перед катастрофою (фото)

Австралійка Сибіл Робертсон під час прогулянки з собакою помітила на пляжі Тасманії тушу двометрової риби-веслоноса. Це викликало захват морських біологів.

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Про це жінка розповіла телеканалу Bild.

Звичайна прогулянка з домашнім улюбленцем обернулася унікальним науковим відкриттям на узбережжі Австралії.

На пляжі Оушен-Біч поблизу містечка Страхан Сибіл помітила незвичайну активність місцевої фауни. Орлан, який раптово спустився до берега, привернув її увагу до блискучого об'єкта на піску. "Я подумала, що це незвично. Здалеку побачила щось сріблясте і довге, що блищало на піску", — розповідає жінка.

Це була істота завдовжки близько двох метрів, яка мала дивовижні візерунки на шкірі, але походження створіння залишалося загадкою. "Я й гадки не мала, що це була за риба", — зізналася Робертсон.

Як виявилося, це була рідкісна риба-веслоніс із сімейства костистих риб, яка може досягати восьми метрів завдовжки.

Професор Невілл Барретт, морський біолог з Університету Тасманії, не приховував захоплення від цього відкриття. "Це дуже рідкісне явище. Справді неймовірна випадковість", — прокоментував експерт.

На узбережжі Австралії помітили "рибу Судного дня" Фото: Sybil Robertson

За словами науковця, глибоководні риби-веслоноси живуть у недоступних для людини зонах океану, де немає ні риболовлі, ні дайвінгу. "Іноді, коли вони хворіють, то випливають на поверхню з невідомих причин", — пояснив Барретт.

Експерти з австралійського урядового агентства CSIRO взяли зразки для подальшого аналізу.

До речі, риба-веслоніс також відома як "риба судного дня" через народні повір'я про зв'язок із природними катастрофами, проте науковці часто спростовують ці міфи.

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