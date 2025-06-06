Женщина увидела на побережье рыбу "Судного дня", выплывающую перед катастрофой (фото)
Австралийка Сибил Робертсон во время прогулки с собакой заметила на пляже Тасмании тушу двухметровой рыбы-веслоноса. Это вызвало восторг морских биологов.
Об этом женщина рассказала телеканалу Bild.
Обычная прогулка с домашним любимцем обернулась уникальным научным открытием на побережье Австралии.
На пляже Оушен-Бич близ городка Страхан Сибил заметила необычную активность местной фауны. Орлан, внезапно спустившийся к берегу, привлек ее внимание к блестящему объекту на песке. "Я подумала, что это необычно. Издалека увидела что-то серебристое и длинное, блестевшее на песке", — рассказывает женщина.
Это было существо длиной около двух метров, которое имело удивительные узоры на коже, но происхождение создания оставалось загадкой. "Я понятия не имела, что это была за рыба", — призналась Робертсон.
Как оказалось, это была редкая рыба-веслонос из семейства костистых рыб, которая может достигать восьми метров в длину.
Профессор Невилл Барретт, морской биолог из Университета Тасмании, не скрывал восторга от этого открытия. "Это очень редкое явление. Действительно невероятная случайность", — прокомментировал эксперт.
По словам ученого, глубоководные рыбы-веслоносы живут в недоступных для человека зонах океана, где нет ни рыбалки, ни дайвинга. "Иногда, когда они болеют, то выплывают на поверхность по неизвестным причинам", — пояснил Барретт.
Эксперты из австралийского правительственного агентства CSIRO взяли образцы для дальнейшего анализа.
Кстати, рыба-веслонос также известна как "рыба Судного дня" из-за народных поверий о связи с природными катастрофами, однако ученые часто опровергают эти мифы.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В знаменитом итальянском озере Гарда рыбаки все чаще фиксируют появление гигантских хищников длиной более двух метров. Это вызывает серьезное беспокойство относительно будущего местной экосистемы.
- На пляж Канарских островов выбросило ужасную рыбу "Судного дня".
Кроме того, мужчина поймал самого большого в мире карпа, а потом узнал правду.