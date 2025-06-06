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МирФан

Женщина увидела на побережье рыбу "Судного дня", выплывающую перед катастрофой (фото)

Мифическое существо заметила женщина на пляже
Фото: Sybil Robertson | Женщина заметила на пляже "рыбу Судного дня"

Австралийка Сибил Робертсон во время прогулки с собакой заметила на пляже Тасмании тушу двухметровой рыбы-веслоноса. Это вызвало восторг морских биологов.

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Об этом женщина рассказала телеканалу Bild.

Обычная прогулка с домашним любимцем обернулась уникальным научным открытием на побережье Австралии.

На пляже Оушен-Бич близ городка Страхан Сибил заметила необычную активность местной фауны. Орлан, внезапно спустившийся к берегу, привлек ее внимание к блестящему объекту на песке. "Я подумала, что это необычно. Издалека увидела что-то серебристое и длинное, блестевшее на песке", — рассказывает женщина.

Это было существо длиной около двух метров, которое имело удивительные узоры на коже, но происхождение создания оставалось загадкой. "Я понятия не имела, что это была за рыба", — призналась Робертсон.

Как оказалось, это была редкая рыба-веслонос из семейства костистых рыб, которая может достигать восьми метров в длину.

Профессор Невилл Барретт, морской биолог из Университета Тасмании, не скрывал восторга от этого открытия. "Это очень редкое явление. Действительно невероятная случайность", — прокомментировал эксперт.

Редкую двухметровую рыбу-веслонос нашли на пляже в Австралии Fullscreen
На побережье Австралии заметили "рыбу Судного дня"
Фото: Sybil Robertson

По словам ученого, глубоководные рыбы-веслоносы живут в недоступных для человека зонах океана, где нет ни рыбалки, ни дайвинга. "Иногда, когда они болеют, то выплывают на поверхность по неизвестным причинам", — пояснил Барретт.

Эксперты из австралийского правительственного агентства CSIRO взяли образцы для дальнейшего анализа.

Кстати, рыба-веслонос также известна как "рыба Судного дня" из-за народных поверий о связи с природными катастрофами, однако ученые часто опровергают эти мифы.

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