Жінка принесла додому пакет із мушлями: всередині на неї чекав сюрприз (фото)

Звичайна прогулянка на велосипеді обернулася сюрпризом для родини з США, яка принесла додому повний мішок "порожніх" мушель, які виявилися домом для крабів.

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Відповідне відео зібрало понад 3 мільйони переглядів.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як десятки крабів повільно вибираються з мішка та розповзаються по асфальті біля велосипеда. "Моя невістка напхала цілу сумку мушлями, думаючи, що вони порожні", — написала авторка відео, запевнивши глядачів, що всіх крабів згодом випустили на волю.

Захист дикої природи

Цей випадок привернув увагу захисників природи щодо важливої проблеми. За даними організації Ocean Conservancy, для крабів-відлюдників мушлі мають вирішальне значення задля виживання. Всього існує понад 1000 видів цих істот. Більшість мешкає у тропічних регіонах Карибського басейну, Південної Америки, Африки та Австралії, хоча деякі екземпляри водяться біля атлантичного узбережжя США.

Маленькі краби почали вилазити з пакета Фото: TikTok

Експерти пояснюють, що нестача мушель може призвести до катастрофічних наслідків. Коли краби не можуть знайти природні укриття, вони змушені використовувати сміття — банки, пляшки та інші відходи, які часто стають для них смертельною пасткою.

Реакція глядачів

"Будь ласка, не забирайте мушлі з пляжів!" — закликав один з коментаторів;

Інший додав: "Навіть порожні мушлі повинні залишатися на пляжі, бо можуть стати чиїмось будинком";

"Ось, чому ми не збираємо мушлі. Залишайте все там, де воно є. Це стосується навіть піску", — підкреслив наступний глядач.

Деякі відгуки були більш критичними: "Єдиний випадок, коли можна взяти мушлю, якщо вона явно непридатна, наприклад, з величезною діркою", — зазначив наступний користувач.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Кайла Стіпсітс під час прибирання будинку натрапила на сімейну реліквію. Це щоденник, який її дідусь Джим вів протягом 57 років. У своїх записах чоловік детально записував кожну важливу подію, пов'язану з його коханою дружиною Кей.

Тим часом у покинутому будинку знайшли старовинний заповіт, написаний 164 роки тому. Лука Гоурі-Сміт, випадково натрапивши на цей загадковий документ, вирішив вивчити його, щоб дізнатися більше про історію свого роду.

Крім того, мама відкрила сумочку своєї 4-річної дитини й була не готова до побаченого.