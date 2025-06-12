Женщина принесла домой пакет с ракушками: внутри ее ждал сюрприз (фото)

Обычная прогулка на велосипеде обернулась сюрпризом для семьи из США, которая принесла домой полный мешок "пустых" ракушек, которые оказались домом для крабов.

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Соответствующее видео собрало более 3 миллионов просмотров.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как десятки крабов медленно выбираются из мешка и расползаются по асфальту возле велосипеда. "Моя невестка набила целую сумку ракушками, думая, что они пустые", — написала автор видео, заверив зрителей, что всех крабов позже выпустили на волю.

Защита дикой природы

Этот случай привлек внимание защитников природы к важной проблеме. По данным организации Ocean Conservancy, для крабов-отшельников раковины имеют решающее значение для выживания. Всего существует более 1000 видов этих существ. Большинство обитает в тропических регионах Карибского бассейна, Южной Америки, Африки и Австралии, хотя некоторые экземпляры водятся у атлантического побережья США.

Маленькие крабы начали вылезать из пакета Фото: TikTok

Эксперты объясняют, что нехватка раковин может привести к катастрофическим последствиям. Когда крабы не могут найти естественные укрытия, они вынуждены использовать мусор — банки, бутылки и другие отходы, которые часто становятся для них смертельной ловушкой.

Реакция зрителей

"Пожалуйста, не убирайте ракушки с пляжей!" — призвал один из комментаторов;

Другой добавил: "Даже пустые ракушки должны оставаться на пляже, потому что могут стать чьим-то домом";

"Вот, почему мы не собираем ракушки. Оставляйте все там, где оно есть. Это касается даже песка", — подчеркнул следующий зритель.

Некоторые отзывы более критичные: "Единственный случай, когда можно взять ракушку, если она явно непригодна, например, с огромной дыркой", — отметил следующий пользователь.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кайла Стипситс во время уборки дома наткнулась на семейную реликвию. Это дневник, который ее дедушка Джим вел на протяжении 57 лет. В своих записях мужчина подробно записывал каждое важное событие, связанное с его любимой женой Кей.

Тем временем в заброшенном доме нашли старинное завещание, написанное 164 года назад. Лука Гоури-Смит, случайно наткнувшись на этот загадочный документ, решил изучить его, чтобы узнать больше об истории своего рода.

Кроме того, мама открыла сумочку своего 4-летнего ребенка и была не готова к увиденному.