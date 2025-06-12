Женщина принесла домой пакет с ракушками: внутри ее ждал сюрприз (фото)
Обычная прогулка на велосипеде обернулась сюрпризом для семьи из США, которая принесла домой полный мешок "пустых" ракушек, которые оказались домом для крабов.
Соответствующее видео собрало более 3 миллионов просмотров.
На обнародованных кадрах можно увидеть, как десятки крабов медленно выбираются из мешка и расползаются по асфальту возле велосипеда. "Моя невестка набила целую сумку ракушками, думая, что они пустые", — написала автор видео, заверив зрителей, что всех крабов позже выпустили на волю.
Защита дикой природы
Этот случай привлек внимание защитников природы к важной проблеме. По данным организации Ocean Conservancy, для крабов-отшельников раковины имеют решающее значение для выживания. Всего существует более 1000 видов этих существ. Большинство обитает в тропических регионах Карибского бассейна, Южной Америки, Африки и Австралии, хотя некоторые экземпляры водятся у атлантического побережья США.
Эксперты объясняют, что нехватка раковин может привести к катастрофическим последствиям. Когда крабы не могут найти естественные укрытия, они вынуждены использовать мусор — банки, бутылки и другие отходы, которые часто становятся для них смертельной ловушкой.
Реакция зрителей
- "Пожалуйста, не убирайте ракушки с пляжей!" — призвал один из комментаторов;
- Другой добавил: "Даже пустые ракушки должны оставаться на пляже, потому что могут стать чьим-то домом";
- "Вот, почему мы не собираем ракушки. Оставляйте все там, где оно есть. Это касается даже песка", — подчеркнул следующий зритель.
Некоторые отзывы более критичные: "Единственный случай, когда можно взять ракушку, если она явно непригодна, например, с огромной дыркой", — отметил следующий пользователь.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Кайла Стипситс во время уборки дома наткнулась на семейную реликвию. Это дневник, который ее дедушка Джим вел на протяжении 57 лет. В своих записях мужчина подробно записывал каждое важное событие, связанное с его любимой женой Кей.
- Тем временем в заброшенном доме нашли старинное завещание, написанное 164 года назад. Лука Гоури-Смит, случайно наткнувшись на этот загадочный документ, решил изучить его, чтобы узнать больше об истории своего рода.
Кроме того, мама открыла сумочку своего 4-летнего ребенка и была не готова к увиденному.