Сім"я відмовилася від мільйонів: що приховує їхній будинок, який вони не захотіли продавати (фото)

Будинок сім'ї Замміт у передмісті Сіднея став місцевою легендою. Попри привабливі пропозиції від забудовників, сім'я відмовилася продати землю, на якій тепер стоїть єдиний приватний будинок серед десятків нових котеджів.

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Сім'я, яка відмовилася продати свою ділянку землі попри багатомільйонні пропозиції від забудовників, знову привернула увагу громадськості. Про це пише LadBible.

На їхньому порозі було знайдено десятки візитівок і записок від рієлторів і покупців.

Будинок у стилі Віндзорського замку, що належить сім'ї Замміт з Австралії, вже кілька років залишається буквально острівцем зелені в океані новобудов. Простора ділянка площею два гектари з розкішним садом і панорамним краєвидом на Блакитні гори розташована в районі Пондс у передмісті Сіднея й оцінюється експертами в десятки мільйонів доларів. Однак сім'я категорично відмовляється від продажу.

За словами місцевих жителів, пропозиція доходила до 50 мільйонів австралійських доларів (1,2 млрд гривень), але сім'я Заммітів, яка володіє землею, відхилила її. При цьому на їхній ділянці могло б розміститися близько 50 нових будинків, кожен з яких коштував би не менше мільйона австралійських доларів.

За словами місцевих жителів, пропозиція доходила до 50 мільйонів австралійських доларів, але сім'я Заммітів, яка володіє землею, відхилила її Фото: 7 News

Попри тиск з боку девелоперів, нові спроби домовитися, а також шквал інтересу з боку інвесторів, сім'я залишається непохитною. У вересні 2024 року журналіст Daily Mail Australia побував біля будинку і виявив, що вхідні двері буквально всипані візитками і рукописними проханнями зв'язатися.

Сусіди ставляться до стійкості Заммітів із повагою.

"Це їхня земля, і вони мають повне право чинити, як вважають за потрібне";

"Якби в мене була така нерухомість, я б вчинила точно так само".

Що було знайдено в будинку Заммітів?

У вересні 2024 року кореспондент Daily Mail Australia побував біля відокремленого будинку і виявив дивовижне: вхідні двері буквально були обвішані візитівками — рієлторів, агентів з нерухомості та потенційних покупців. Серед карток були також рукописні послання з благаннями зв'язатися і розглянути пропозицію про продаж.

Повідомляється, що забудовники, які працюють на Гемблдон-роуд у районі Пондс, неодноразово намагалися вмовити сім'ю продати землю, щоб включити її до складу житлового комплексу. Але попри всі зусилля, Замміти залишаються непохитними.

Особливий інтерес у потенційних покупців викликають під'їзна дорога завдовжки 200 метрів і старовинна комора позаду будинку, які стали справжніми місцевими пам'ятками. Усе це тільки підсилює міф про будинок, який відмовився підкоритися прогресу.

Сім'я Замміт купила землю, коли навколо неї не було практично нічого Фото: 7NEWS

Хоча сім'я намагається не спілкуватися з пресою, раніше, 2022 року, мати сім'ї Даян Замміт ділилася ностальгією за часами, коли район був сільською місцевістю.

"Це були просторі поля, оточені невеликими цегляними котеджами... Кожен будинок був особливим. А тепер усе змінилося", — говорила вона.

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