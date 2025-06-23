Семья отвергла миллионы: что скрывает их дом, который они отказались продавать (фото)

Дом семьи Заммит в пригороде Сиднея стал местной легендой. Несмотря на заманчивые предложения от застройщиков, семья отказалась продать землю, на которой теперь стоит единственный частный дом среди десятков новых коттеджей.

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Семья, которая отказалась продать свой участок земли несмотря на многомиллионные предложения от застройщиков, вновь привлекла внимание общественности. Об этом пишет LadBible.

На их пороге были найдены десятки визиток и записок от риелторов и покупателей.

Дом в стиле Виндзорского замка, принадлежащий семье Заммит из Австралии, уже несколько лет остается буквально островком зелени в океане новостроек. Просторный участок площадью два гектара с роскошным садом и панорамным видом на Голубые горы расположен в районе Пондс в пригороде Сиднея и оценивается экспертами в десятки миллионов долларов. Однако семья категорически отказывается от продажи.

По словам местных жителей, предложение доходило до 50 миллионов австралийских долларов (1,2 млрд гривен), но семья Заммитов, владеющая землей, отклонила его. При этом на их участке могло бы разместиться около 50 новых домов, каждый из которых стоил бы не менее миллиона австралийских долларов.

По словам местных жителей, предложение доходило до 50 миллионов австралийских долларов, но семья Заммитов, владеющая землей, отклонила его Фото: 7 News

Несмотря на давление со стороны девелоперов, новые попытки договориться, а также шквал интереса со стороны инвесторов, семья остается непреклонной. В сентябре 2024 года журналист Daily Mail Australia побывал у дома и обнаружил, что входная дверь буквально усыпана визитками и рукописными просьбами связаться.

Соседи относятся к стойкости Заммитов с уважением.

"Это их земля, и они имеют полное право поступать, как считают нужным";

"Если бы у меня была такая недвижимость, я бы поступила точно так же".

Что было найдено в доме Заммитов?

В сентябре 2024 года корреспондент Daily Mail Australia побывал у уединенного дома и обнаружил удивительное: входная дверь буквально была увешана визитками — риелторов, агентов по недвижимости и потенциальных покупателей. Среди карточек были также рукописные послания с мольбами связаться и рассмотреть предложение о продаже.

Сообщается, что застройщики, работающие на Хэмблдон-роуд в районе Пондс, неоднократно пытались уговорить семью продать землю, чтобы включить ее в состав жилого комплекса. Но несмотря на все усилия, Заммиты остаются непоколебимыми.

Особый интерес у потенциальных покупателей вызывают подъездная дорога длиной 200 метров и старинный амбар позади дома, которые стали настоящими местными достопримечательностями. Все это только усиливает миф о доме, который отказался подчиниться прогрессу.

Семья Заммит купила землю, когда вокруг нее не было практически ничего Фото: 7NEWS

Хотя семья старается не общаться с прессой, ранее, в 2022 году, мать семьи Дайан Заммит делилась ностальгией по временам, когда район был сельской местностью.

"Это были просторные поля, окруженные небольшими кирпичными коттеджами… Каждый дом был особенным. А теперь все изменилось", — говорила она.

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