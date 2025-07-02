В Туреччині чоловік спалив ліс, бо хотів знищити кліща в подушці (фото)
Мешканець міста Маніса у Туреччині спричинив масштабну лісову пожежу, намагаючись вбити кліща.
Він підпалив подушку з кліщем та кинув її в сад, пише CNN Turk.
Пожежа виникла на сільськогосподарських угіддях в районі Тургутлу, а вже невдовзі вогонь перекинувся на ліс.
"Пожежа, що виникла на сільськогосподарських угіддях і перекинулася на ліс у мікрорайоні Османчик району Тургутлу міста Маніса, завдала великої шкоди навколишньому середовищу", — йдеться у повідомленні.
На ліквідацію загоряння виїхали команди пожежної охорони муніципалітету. Рятувальники залучили пожежну та будівельну техніку.
Полум'я вдалося взяти під контроль лише за дві години, воно вже встигло завдати шкоди 120 гектарам сільськогосподарських угідь та лісу.
Розслідування виявило, що за підпалом стоїть місцевий житель Озджан Ташан.
Чоловік розповів, що спалив подушку з кліщем і кинув її в сад.
Його заарештували.
Нагадаємо, чоловіка зобов'язали знести будинок через "сторожову вежу".
Фокус також писав про пса, який подружився зі злодієм під час пограбування помешкання господарів.