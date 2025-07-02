В Туреччині чоловік спалив ліс, бо хотів знищити кліща в подушці (фото)

Мешканець міста Маніса у Туреччині спричинив масштабну лісову пожежу, намагаючись вбити кліща.

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Він підпалив подушку з кліщем та кинув її в сад, пише CNN Turk.

Пожежа виникла на сільськогосподарських угіддях в районі Тургутлу, а вже невдовзі вогонь перекинувся на ліс.

"Пожежа, що виникла на сільськогосподарських угіддях і перекинулася на ліс у мікрорайоні Османчик району Тургутлу міста Маніса, завдала великої шкоди навколишньому середовищу", — йдеться у повідомленні.

На ліквідацію загоряння виїхали команди пожежної охорони муніципалітету. Рятувальники залучили пожежну та будівельну техніку.

Чоловік спалив ліс у Туреччині через кліща у подушці Фото: films

Полум'я вдалося взяти під контроль лише за дві години, воно вже встигло завдати шкоди 120 гектарам сільськогосподарських угідь та лісу.

Пожежа у лісі в Туреччині Фото: films

Розслідування виявило, що за підпалом стоїть місцевий житель Озджан Ташан.

Чоловік розповів, що спалив подушку з кліщем і кинув її в сад.

Його заарештували.

Нагадаємо, чоловіка зобов'язали знести будинок через "сторожову вежу".

Фокус також писав про пса, який подружився зі злодієм під час пограбування помешкання господарів.