В Турции мужчина сжег лес, потому что хотел уничтожить клеща в подушке (фото)
Житель города Маниса в Турции вызвал масштабный лесной пожар, пытаясь убить клеща.
Он поджег подушку с клещом и бросил ее в сад, пишет CNN Turk.
Пожар возник на сельскохозяйственных угодьях в районе Тургутлу, а уже вскоре огонь перекинулся на лес.
"Пожар, возникший на сельскохозяйственных угодьях и перекинувшийся на лес в микрорайоне Османчик района Тургутлу города Маниса, нанес большой ущерб окружающей среде", — говорится в сообщении.
На ликвидацию возгорания выехали команды пожарной охраны муниципалитета. Спасатели привлекли пожарную и строительную технику.
Пламя удалось взять под контроль всего за два часа, оно уже успело нанести ущерб 120 гектарам сельскохозяйственных угодий и леса.
Расследование выявило, что за поджогом стоит местный житель Озджан Ташан.
Мужчина рассказал, что сжег подушку с клещом и бросил ее в сад.
Его арестовали.
Напомним, мужчину обязали снести дом из-за "сторожевой башни".
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