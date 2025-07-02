В Турции мужчина сжег лес, потому что хотел уничтожить клеща в подушке (фото)

Житель города Маниса в Турции вызвал масштабный лесной пожар, пытаясь убить клеща.

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Он поджег подушку с клещом и бросил ее в сад, пишет CNN Turk.

Пожар возник на сельскохозяйственных угодьях в районе Тургутлу, а уже вскоре огонь перекинулся на лес.

"Пожар, возникший на сельскохозяйственных угодьях и перекинувшийся на лес в микрорайоне Османчик района Тургутлу города Маниса, нанес большой ущерб окружающей среде", — говорится в сообщении.

На ликвидацию возгорания выехали команды пожарной охраны муниципалитета. Спасатели привлекли пожарную и строительную технику.

Мужчина сжег лес в Турции из-за клеща в подушке Фото: CNN

Пламя удалось взять под контроль всего за два часа, оно уже успело нанести ущерб 120 гектарам сельскохозяйственных угодий и леса.

Пожар в лесу в Турции Фото: CNN

Расследование выявило, что за поджогом стоит местный житель Озджан Ташан.

Мужчина рассказал, что сжег подушку с клещом и бросил ее в сад.

Его арестовали.

Напомним, мужчину обязали снести дом из-за "сторожевой башни".

Фокус также писал о псе, который подружился с вором во время ограбления квартиры хозяев.