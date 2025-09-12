Дружини сказали чоловікам не дуже "відриватися" на відпочинку: що з того вийшло (відео)

Четверо американців відправилися на відпочинок до Ірландії, де мали провести час за гольфом. Коли дружини чоловіка попросили їх не надто "відриватися", четвірка вирішила кумедно обіграти ситуацію.

Автор ролика знімав себе і товаришів у різних локаціях, де вони вдають сум і відчай від вчиненого, йдеться в публікації в Reddit.

Ролик з чорношкірими американцями став популярним — набрав понад 7 тис. реакцій. На кадрах можна побачити, як четвірка знімає себе під час відпустки в Ірландії, де проводять разом час — на полі для гольфу, в пабі та в кінотеатрі.

Попри курйозність ситуації, яку обігрує четвірка, вони стараються вдавати повну серйозність щодо виконання настанови від коханих.

"Наші дружини сказали нам не надто "відриватися" під час поїздки на гольф у Ірландію", — йдеться у підписі до відео.

Користувачі впізнали локації та заявили, що чоловіки справді були на острові Святого Патрика. Також у мережі говорять, що четвірка побувала в кількох відомих туристичних локаціях.

Що кажуть в мережі

У коментарях до цього відео, маса користувачів говорила про неймовірний сарказм чоловіків на відео. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Голови донизу, мужики"

"Знаю, як їм буде сумно повертатися сюди наступного року";

"Це так мило, хахаха!";

"Хочу вкрасти цю жартівливу репліку наступного разу, коли мама скаже: "Тільки не занадто веселіться!" Це ж просто чудово"

"Той хлопець, що поставив свій Guinness щойно камера на нього навелася, і так осудливо похитав головою — це просто бомба".

