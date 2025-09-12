Жены сказали мужьям не слишком "отрываться" на отдыхе: что из этого вышло (видео)

Четверо американцев отправились на отдых в Ирландию, где должны были провести время за гольфом. Когда жены мужа попросили их не слишком "отрываться", четверка решила забавно обыграть ситуацию.

Related video

Автор ролика снимал себя и товарищей в разных локациях, где они изображают печаль и отчаяние от содеянного, говорится в публикации в Reddit.

Ролик с чернокожими американцами стал популярным — набрал более 7 тыс. реакций. На кадрах можно увидеть, как четверка снимает себя во время отпуска в Ирландии, где проводят вместе время — на поле для гольфа, в пабе и в кинотеатре.

Несмотря на курьезность ситуации, которую обыгрывает четверка, они стараются делать вид полной серьезности по выполнению наставления от любимых.

"Наши жены сказали нам не слишком "отрываться" во время поездки на гольф в Ирландию", — говорится в подписи к видео.

Пользователи узнали локации и заявили, что мужчины действительно были на острове Святого Патрика. Также в сети говорят, что четверка побывала в нескольких известных туристических локациях.

Что говорят в сети

В комментариях к этому видео, масса пользователей говорила о невероятном сарказме мужчин на видео. Больше всего юзерам понравились такие реплики:

"Головы вниз, мужики";

"Знаю, как им будет грустно возвращаться сюда в следующем году";

"Это так мило, хахаха!";

"Хочу украсть эту шуточную реплику в следующий раз, когда мама скажет: "Только не слишком веселитесь!" Это же просто замечательно"

"Тот парень, что поставил свой Guinness как только камера на него навелась, и так осуждающе покачал головой — это просто бомба".

Ранее Фокус рассказывал о том, как рыба "поздоровалась" с мужчиной на рыбалке. Поведение животного стало вирусным в сети, которое активно обсуждают пользователи.

Впоследствии стало известно об искусном воре, которого "сожгли" во время кражи. Однако тот не учел, что его поступок попал на видео, а реакция карманника развеселила интернет-пользователей.

Позже сообщалось, что мужчины подожгли свечи на торте, которые оказались фейерверками. За несколько секунд ребята поняли свою ошибку, которая рассмешила сеть.