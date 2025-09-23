Легко обіграє Трампа: 105-річна монахиня зустріла день народження за улюбленим гобі (відео)

В американському містечку Лоувелвіл (штат Огайо) місцеві часто бачать на полі для гольфу групу літніх католицьких монахинь. Однак особливою гостею є пані Рене Парман, яка цього року святкує свою 105-й день народження.

Сама сестра говорить, що її серце завжди було сповнене радості, коли вона тримає ключку в руках, повідомляє WKBN.

Журналісти пишуть, що католицька монахиня вже десятиліттями грає зі своїми подругами з з монастиря Humility of Mary. Однак все почалося значно раніше, коли пані Рене було 40 років.

"Гольф допомагає пізнавати себе. Я змагаюся, перш за все, з собою. Тут тихо, красиво — трава, квіти, медитація", — каже літня монахиня.

Жінка розповідає, що вона стала монахинею одразу після школи, а потім — викладала в школах Огайо. Саме після 40-річчя її вперше запросили на поле для гольфу, після чого це стало її улюбленим гобі.

"Я сіла за кермо візка, і мені сказали: "Просто спробуй сама. Вдар по м’ячу". Це була вся інструкція, яку я коли-небудь отримала", — згадує сестра Рене.

Протягом 80-х і 90-х вона грала щоп’ятниці з кількома друзями, і традиція триває донині. Сьогодні сестра Рене поступово втрачає і має деякі травми, але це не заважає їй виходити на поле.

"Дівчата допомагають мені, підказують, де мій м’яч, яка відстань до лунки. Без них я б не змогла грати", — каже вона.

Сестра Міллі Ілі говорить, що пані Рене тренується майже щодня, а саму монахиню називають прикладом для всіх гольфістів. Водночас літня гольфістка каже, що це може бути її останній сезон, але її друзі сумніваються в цьому.

"Вони дзвонять мені та кажуть: "Пішли". Я люблю це. Люблю грати. Це чудова вправа і те, що тримає мене у формі", — резюмує монахиня.

