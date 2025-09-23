Легко обыгрывает Трампа: 105-летняя монахиня встретила день рождения за любимым хобби (видео)

В американском городке Лоувелвил (штат Огайо) местные часто видят на поле для гольфа группу пожилых католических монахинь. Однако особой гостьей является госпожа Рене Парман, которая в этом году празднует свой 105-й день рождения.

Сама сестра говорит, что ее сердце всегда было полно радости, когда она держит клюшку в руках, сообщает WKBN.

Журналисты пишут, что католическая монахиня уже десятилетиями играет со своими подругами из из монастыря Humility of Mary. Однако все началось значительно раньше, когда госпоже Рене было 40 лет.

"Гольф помогает познавать себя. Я соревнуюсь, прежде всего, с собой. Здесь тихо, красиво — трава, цветы, медитация", — говорит пожилая монахиня.

Женщина рассказывает, что она стала монахиней сразу после школы, а затем — преподавала в школах Огайо. Именно после 40-летия ее впервые пригласили на поле для гольфа, после чего это стало ее любимым хобби.

"Я села за руль коляски, и мне сказали: "Просто попробуй сама. Ударь по мячу". Это была вся инструкция, которую я когда-либо получила", — вспоминает сестра Рене.

В течение 80-х и 90-х она играла каждую пятницу с несколькими друзьями, и традиция продолжается по сей день. Сегодня сестра Рене постепенно теряет и имеет некоторые травмы, но это не мешает ей выходить на поле.

"Девушки помогают мне, подсказывают, где мой мяч, какое расстояние до лунки. Без них я бы не смогла играть", — говорит она.

Сестра Милли Или говорит, что госпожа Рене тренируется почти каждый день, а саму монахиню называют примером для всех гольфистов. В то же время пожилая гольфистка говорит, что это может быть ее последний сезон, но ее друзья сомневаются в этом.

"Они звонят мне и говорят: "Пошли". Я люблю это. Люблю играть. Это отличное упражнение и то, что держит меня в форме", — резюмирует монахиня.

