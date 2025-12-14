Пустував десятки років: у центрі британського міста знайшли "забутий острів" (фото)

Влада розглядає масштабний проєкт реконструкції, який обіцяє перетворити депресивну прибережну зону на сучасний міський квартал із житлом, готелем і громадськими просторами.

В одному з найбільших міст Великої Британії занедбаний і зарослий "забутий острів" може отримати друге життя. Про це пише The Sun.

Йдеться про острів Помона, розташований між каналом Бріджуотер і Манчестерським судноплавним каналом. Сьогодні це одна з найбільш занедбаних територій Манчестера, але найближчими роками вона може кардинально змінитися. До міської ради Траффорда вже подано плани щодо її комплексного розвитку в рамках проєкту Manchester Waters.

Згідно з пропозицією розробника Peel Waters, на острові планують побудувати близько 2600 нових будинків, готель, кафе, бари, ресторани і магазини. Одним із ключових елементів проєкту стане прибережний парк площею близько п'яти акрів, а також мережа громадських зелених зон, які займуть значну частину території.

Відео дня

На острові планують побудувати близько 2600 нових будинків, готель, кафе, бари, ресторани та магазини Фото: Peel Waters

Житловий фонд передбачається зробити максимально різноманітним. У проєкт включено доступне житло, студентські резиденції та будинки, адаптовані для літніх людей. Забудовник підкреслює, що квартал буде відкритий для людей різного віку і з будь-яким рівнем доходу.

Окрему увагу приділено транспортній доступності. Острів Помона планують зв'язати з центром Манчестера новими пішохідними та велосипедними маршрутами, а також двома трамвайними зупинками. Це має зробити район зручним не тільки для жителів, а й для відвідувачів.

Острів Помона має багату та суперечливу історію. За часів промислової революції тут знаходилися Королівський палац Помона і ботанічний сад. Пізніше територію використовували як доки Манчестерського судноплавного каналу, але після їх закриття в 1970-х роках вона занепала. Коротке відродження відбулося наприкінці XX століття, коли на острові відкрився перший у місті плавучий нічний клуб, проте він пропрацював недовго.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Чоловік прокинувся і виявив біля будинку 135-метровий корабель. Житель Норвегії Йохан Хельберг почав ранок, зустрівши несподіваного "гостя". Величезний контейнеровоз сів на мілину і зупинився всього за кілька метрів від його будинку.

Рідкісний котедж 19 століття на "острівці" серед доріг здивував покупців. Будинок, який став місцевою визначною пам'яткою, тепер продають за 310 тисяч фунтів стерлінгів, що на 40 тисяч дешевше, ніж попереднього разу.

Також стало відомо, що лист із 900 слів допоміг родині отримати розкішний "будинок мрії" майже за пів ціни. 34-річна Еліза Джордано та її 40-річний чоловік Бен Хасті давно мріяли обміняти тісну квартиру на простору землю