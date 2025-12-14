Пустовал десятки лет: в центре британского города нашли "забытый остров" (фото)
Власти рассматривают масштабный проект реконструкции, который обещает превратить депрессивную прибрежную зону в современный городской квартал с жильем, отелем и общественными пространствами.
В одном из крупнейших городов Великобритании заброшенный и заросший "забытый остров" может получить вторую жизнь. Об этом пишет The Sun.
Речь идет об острове Помона, расположенном между каналом Бриджуотер и Манчестерским судоходным каналом. Сегодня это одна из самых заброшенных территорий Манчестера, но в ближайшие годы она может кардинально измениться. В городской совет Траффорда уже поданы планы по ее комплексному развитию в рамках проекта Manchester Waters.
Согласно предложению девелопера Peel Waters, на острове планируется построить около 2600 новых домов, гостиницу, кафе, бары, рестораны и магазины. Одним из ключевых элементов проекта станет прибрежный парк площадью около пяти акров, а также сеть общественных зеленых зон, которые займут значительную часть территории.
Жилой фонд предполагается сделать максимально разнообразным. В проект включены доступное жилье, студенческие резиденции и дома, адаптированные для пожилых людей. Застройщик подчеркивает, что квартал будет открыт для людей разных возрастов и с любым уровнем дохода.
Отдельное внимание уделено транспортной доступности. Остров Помона планируют связать с центром Манчестера новыми пешеходными и велосипедными маршрутами, а также двумя трамвайными остановками. Это должно сделать район удобным не только для жителей, но и для посетителей.
Остров Помона имеет богатую и противоречивую историю. Во времена промышленной революции здесь находились Королевский дворец Помона и ботанический сад. Позже территория использовалась как доки Манчестерского судоходного канала, но после их закрытия в 1970-х годах пришла в упадок. Краткое возрождение произошло в конце XX века, когда на острове открылся первый в городе плавучий ночной клуб, однако он проработал недолго.
