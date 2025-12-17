Чоловік купує загублений багаж в аеропортах: деякі знахідки краще не показувати

Загублений багаж з аеропортів може приховувати дивні сюрпризи. Скотт Фенсом з Великої Британії показав вміст куплених сумок і валіз.

26-річний британський блогер розповів, які дивні і часом відверто неприємні речі люди залишають у загублених і кинутих сумках в аеропортах. Своїми знахідками він ділиться в TikTok та Instagram.

Скотт Фенсом займається купівлею непотрібного багажу вже кілька років, а нещодавно перетворив це на основну роботу. Він купує сумки та валізи на аукціонах, а також у компаній, які співпрацюють з аеропортами та транспортними фірмами. Зробити це можна після того, як власників речей так і не вдається знайти.

Не завжди вигідно

В одному з його відео, яке зібрало близько 1,8 мільйона переглядів і десятки тисяч лайків, Скотт показує вміст робочої сумки, купленої всього за 10 фунтів стерлінгів (566 гривень). З першого погляду знахідка здається багатообіцяючою, але всередині на нього чекав справжній сюрприз.

У рюкзаку виявилися недопалки, фільтри, порожні SIM-картки, дивні пакетики, дрібне сміття і випадкові предмети.

Чоловік знайшов робочі рукавички, захисний жилет, навушники, кросівки, будівельний інструмент Фото: Instagram

Під час подальшого огляду чоловік знайшов робочі рукавички, захисний жилет, навушники, кросівки, будівельний інструмент, порожню банку енергетика, дезодорант, газету і навіть рахунок із готелю.

"Початок був дійсно багатообіцяючим, але я очікував чогось більшого", — зізнався Скотт, коментуючи знахідку.

Користувачі соцмереж активно відреагували на відео. Одні жартували, що сумку все одно можна перепродати, інші порівнювали її вміст зі шкільним рюкзаком, а хтось назвав знахідку "стартовим набором муляра".

Інші знахідки

Однак цей рюкзак виявився далеко не найдивнішим предметом у його практиці. За словами Скотта, одного разу йому попалася скляна банка з кістковим бульйоном — знахідка, до якої він був абсолютно не готовий.

В іншому відео, де він розпаковує загублену валізу, чоловік сподівався знайти дорогий годинник або дизайнерський одяг. Замість цього всередині виявилися зламані навушники, зовнішній акумулятор, одяг і взуття, а кульмінацією стали сильно забруднені білі штани.

"Це огидно. І я без рукавичок", — не приховував емоцій Скотт.

У блогера понад 38 тисяч передплатників, і він підкреслює: загублений багаж часто підносить сюрпризи, але не завжди приємні. При цьому іноді серед знахідок трапляється новий дизайнерський одяг і аксесуари з бирками, які й приносять основний дохід.

Скотт також пояснив, що процес суворо регулюється. Перед продажем із багажу видаляють усю особисту інформацію, доступ до даних мандрівників відсутній, а предмети, які не можна легально перепродати, відсівають ще до того, як речі потрапляють до нього.

