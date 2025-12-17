Мужчина покупает потерянный багаж в аэропортах: некоторые находки лучше не показывать

Потерянный багаж из аэропортов может скрывать странные сюрпризы. Скотт Фенсом их Великобритании показал содержимое купленных сумок и чемоданов.

26-летний британский блогер рассказал, какие странные и порой откровенно неприятные вещи люди оставляют в потерянных и брошенных сумках в аэропортах. Своими находками он делится в TikTok и Instagram.

Скотт Фенсом занимается покупкой невостребованного багажа уже несколько лет, а недавно превратил это в основную работу. Он приобретает сумки и чемоданы на аукционах, а также у компаний, которые сотрудничают с аэропортами и транспортными фирмами. Сделать это можно после того, как владельцев вещей, так и не удается найти.

Не всегда выгодно

В одном из его видео, которое собрало около 1,8 миллиона просмотров и десятки тысяч лайков, Скотт показывает содержимое рабочей сумки, купленной всего за 10 фунтов стерлингов (566 гривен). С первого взгляда находка кажется многообещающей, но внутри его ждал настоящий сюрприз.

В рюкзаке оказались окурки, фильтры, пустые SIM-карты, странные пакетики, мелкий мусор и случайные предметы.

Мужчина нашел рабочие перчатки, защитный жилет, наушники, кроссовки, строительный инструмент Фото: Instagram

При дальнейшем осмотре мужчина нашел рабочие перчатки, защитный жилет, наушники, кроссовки, строительный инструмент, пустую банку энергетика, дезодорант, газету и даже счет из отеля.

"Начало было действительно многообещающим, но я ожидал чего-то большего", — признался Скотт, комментируя находку.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на видео. Одни шутили, что сумку все равно можно перепродать, другие сравнивали ее содержимое со школьным рюкзаком, а кто-то назвал находку "стартовым набором каменщика".

Другие находки

Однако этот рюкзак оказался далеко не самым странным предметом в его практике. По словам Скотта, однажды ему попалась стеклянная банка с костным бульоном — находка, к которой он был совершенно не готов.

В другом видео, где он распаковывает потерянный чемодан, мужчина надеялся найти дорогие часы или дизайнерскую одежду. Вместо этого внутри оказались сломанные наушники, внешний аккумулятор, одежда и обувь, а кульминацией стали сильно испачканные белые брюки.

"Это отвратительно. И я без перчаток", — не скрывал эмоций Скотт.

У блогера более 38 тысяч подписчиков, и он подчеркивает: потерянный багаж часто преподносит сюрпризы, но не всегда приятные. При этом иногда среди находок попадается новая дизайнерская одежда и аксессуары с бирками, которые и приносят основной доход.

Скотт также пояснил, что процесс строго регулируется. Перед продажей из багажа удаляется вся личная информация, доступ к данным путешественников отсутствует, а предметы, которые нельзя легально перепродать, отсеиваются еще до того, как вещи попадают к нему.

