Жінка вийшла заміж в іншій країні і потрапила до в'язниці: що вона приховувала

36-річна громадянка В'єтнаму, яка проживала в Сінгапурі, була засуджена до 12 тижнів тюремного ув'язнення після того, як визнала себе винною у двоєженстві.

Суд встановив, що жінка, Нгуєн Тхі Фуонг Тхуї, перебувала в законному шлюбі з громадянином Сінгапуру і при цьому офіційно зареєструвала другий шлюб у В'єтнамі. Вирок було винесено 19 грудня. Про це пише Mothership.

Додатково під час суду було враховано, що вона надала неправдиві відомості імміграційній владі, заявивши, що у неї немає дітей.

Чоловік старший на 35 років

Перший шлюб Нгуєн уклала в серпні 2008 року, коли їй було 19 років. Її чоловіком став 54-річний сінгапурець, старший за неї на 35 років. Шлюб був офіційно зареєстрований у Сінгапурі.

Через кілька років жінка повернулася до В'єтнаму для проходження медичного лікування. Там вона познайомилася з чоловіком, який був усього на три роки старшим за неї, і між ними зав'язалися романтичні стосунки. У цей період Нгуєн в основному жила у В'єтнамі.

Як саме влада виявила факт двоєженства, не уточнюють Фото: Unsplash

У 2015 році, вже бувши вагітною, вона зареєструвала другий шлюб у В'єтнамі, попри те що перший союз формально продовжував існувати. Після цього жінка залишалася у В'єтнамі і приїжджала до Сінгапуру лише для продовження довгострокової візи.

Лише 2016 року Нгуєн повернулася до Сінгапуру, щоб почати шлюборозлучний процес із першим чоловіком. Їхній шлюб було офіційно розірвано в листопаді 2017 року. Другий шлюб був анульований у В'єтнамі в березні 2018 року.

Як саме влада виявила факт двоєженства, не уточнюють.

Винесення вироку

Під час судового засідання жінка розплакалася і попросила про поблажливість. Через перекладача вона розповіла, що є матір'ю-одиначкою і єдиним опікуном свого 10-річного сина. Також жінка повідомила, що її батько частково паралізований, а мати перебуває в літньому віці, і вона залишається єдиною опорою сім'ї, як фінансово, так і емоційно.

Суддя зазначив, що врахував особисті обставини обвинуваченої і призначив покарання м'якше, ніж запитувала сторона обвинувачення. Прокуратура наполягала на трьох місяцях тюремного ув'язнення.

За законом за двоєженство в Сінгапурі передбачено покарання до семи років позбавлення волі та штраф.

