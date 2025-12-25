Женщина вышла замуж в другой стране и попала в тюрьму: что она скрывала

36-летняя гражданка Вьетнама, проживавшая в Сингапуре, была приговорена к 12 неделям тюремного заключения после того, как признала себя виновной в двоеженстве.

Суд установил, что женщина, Нгуен Тхи Фуонг Тхуи, состояла в законном браке с гражданином Сингапура и при этом официально зарегистрировала второй брак во Вьетнаме. Приговор был вынесен 19 декабря. Об этом пишет Mothership.

Дополнительно во время суда было учтено, что она предоставила ложные сведения иммиграционным властям, заявив, что у нее нет детей.

Муж старше на 35 лет

Первый брак Нгуен заключила в августе 2008 года, когда ей было 19 лет. Ее супругом стал 54-летний сингапурец, старше ее на 35 лет. Брак был официально зарегистрирован в Сингапуре.

Спустя несколько лет женщина вернулась во Вьетнам для прохождения медицинского лечения. Там она познакомилась с мужчиной, который был всего на три года старше нее, и между ними завязались романтические отношения. В этот период Нгуен в основном жила во Вьетнаме.

В 2015 году, уже будучи беременной, она зарегистрировала второй брак во Вьетнаме, несмотря на то что первый союз формально продолжал существовать. После этого женщина оставалась во Вьетнаме и приезжала в Сингапур лишь для продления долгосрочной визы.

Лишь в 2016 году Нгуен вернулась в Сингапур, чтобы начать бракоразводный процесс с первым мужем. Их брак был официально расторгнут в ноябре 2017 года. Второй брак был аннулирован во Вьетнаме в марте 2018 года.

Как именно власти выявили факт двоеженства, не уточняется.

Вынесение приговора

Во время судебного заседания женщина расплакалась и попросила о снисхождении. Через переводчика она рассказала, что является матерью-одиночкой и единственным опекуном своего 10-летнего сына. Также женщина сообщила, что ее отец частично парализован, а мать находится в пожилом возрасте, и она остается единственной опорой семьи, как финансово, так и эмоционально.

Судья отметил, что учел личные обстоятельства обвиняемой и назначил наказание более мягкое, чем запрашивала сторона обвинения. Прокуратура настаивала на трех месяцах тюремного заключения.

По закону за двоеженство в Сингапуре предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы и штраф.

