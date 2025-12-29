Віщунка "побачила" смерть одного зі світових лідерів у 2026 році

Екстрасенс Селіна Авалон стверджує, що на початку 2026 року помре один зі світових лідерів, світова постать, пов'язана з грецькою культурою. За її словами, на похороні буде присутній Дональд Трамп.

Селіна Авалон, ясновидиця й астролог, власниця платформи Soul-Voyance, зробила лякаюче пророцтво про смерть відомої особистості на початку 2026 року. Про це пише Daily Star.

У жовтневому пості в блозі та відеоролику Селіна поділилася своїми передбаченнями на майбутній рік, до яких входить організація державного похорону світового лідера.

"Я бачу дуже важливе оновлення інформації про великий державний похорон, який я прогнозувала на кінець грудня. Дати були 21 грудня, 29 грудня і початок, або перша половина, січня 2026 року", — заявила вона.

Авалон вважає, що похорон відбуватиметься на честь впливової особи чоловічої статі

Авалон вважає, що похорон відбуватиметься на честь впливової особистості чоловічої статі й отримає широке висвітлення у ЗМІ.

"Хто б не помер, у нього буде грецьке коріння. Я бачила прапор цієї країни, що майорить у небі. Це буде масштабний похорон, який транслюватимуть по телебаченню. Церемонія прощання, труну буде виставлено для прощання. Це буде чоловік. Або король, або президент, або колишній президент", — сказала вона.

Хоча Авалон висловлювала припущення щодо можливих особистостей, пов'язаних із Грецією, вона підкреслила, що точна особистість залишається невизначеною.

Однак вона наполягає, що точно знає, що це буде не Дональд Трамп. Селіна стверджує, що бачила його на похороні в чорному одязі разом із дружиною Меланією.

Хто така Селіна Авалон

Видання зазначає, що Авалон є відомою ясновидицею, яка щотижня публікує пророчі прогнози на різних платформах і може похвалитися виключно позитивними відгуками на своєму веб-сайті. Вона також стверджує, що змогла передбачити цунамі.

Якщо не обмежуватися державними похоронами, видіння Авалон на 2026 рік охоплюють широкий спектр додаткових пророцтв.

Авалон є відомою ясновидицею

Серед інших подій вона передбачає впровадження глобальної системи цифрових валют, революційні прориви в авіаційних технологіях, розширення використання штучного інтелекту для витіснення людей з ринку праці, посилення напруженості у світі та серйозні політичні й медичні надзвичайні ситуації по всій земній кулі.

