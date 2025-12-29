Прорицательница "увидела" смерть одного из мировых лидеров в 2026 году

Экстрасенс Селина Авалон утверждает, что в начале 2026 года умрет один из мировых лидеров, мировая фигура, связанный с греческой культурой. По ее словам на похоронах будет присутствовать Дональд Трамп.

Селина Авалон, ясновидящая и астролог, владелица платформы Soul-Voyance, сделала пугающее предсказание о смерти известной личности в начале 2026 года. Об этом пишет Daily Star.

В октябрьском посте в блоге и видеоролике Селина поделилась своими предсказаниями на предстоящий год, в которые входит организация государственных похорон мирового лидера.

"Я вижу очень важное обновление информации о больших государственных похоронах, которые я прогнозировала на конец декабря. Даты были 21 декабря, 29 декабря и начало, или первая половина, января 2026 года", — заявила она.

Авалон считает, что похороны будут проходить в честь влиятельной личности мужского пола Фото: WRAL.com

Авалон считает, что похороны будут проходить в честь влиятельной личности мужского пола и получат широкое освещение в СМИ.

Відео дня

"Кто бы ни умер, у него будут греческие корни. Я видела флаг этой страны, развевающийся в небе. Это будут масштабные похороны, транслируемые по телевидению. Церемония прощания, гроб будет выставлен для прощания. Это будет мужчина. Либо король, либо президент, либо бывший президент", — сказала она.

Хотя Авалон высказывала предположения о возможных личностях, связанных с Грецией, она подчеркнула, что точная личность остается неопределенной.

Однако она настаивает, что точно знает, что это будет не Дональд Трамп. Селина утверждает, что видела его на похоронах в черной одежде вместе с супругой Меланией.

Кто такая Селина Авалон

Издание отмечает, что Авалон является известной ясновидящей, которая еженедельно публикует пророческие прогнозы на различных платформах и может похвастаться исключительно положительными отзывами на своем веб-сайте. Она также утверждает, что смогла предвидеть цунами.

Если не ограничиваться государственными похоронами, видения Авалон на 2026 год охватывают широкий спектр дополнительных пророчеств.

Авалон является известной ясновидящей Фото: Birmingham Live

Среди прочих событий она предвидит внедрение глобальной системы цифровых валют, революционные прорывы в авиационных технологиях, расширение использования искусственного интеллекта для вытеснения людей с рынка труда, усиление напряженности в мире и серьезные политические и медицинские чрезвычайные ситуации по всему земному шару.

Ранее Фокус сообщал, что:

2026 год может стать переломным: что "Спящий пророк" предвидел десятилетия назад.

Предсказание Нострадамуса на 2025 год вызвало панику. Одно из самых обсуждаемых пророчеств, французского астролога и мистика XVI века, внезапно оказалось созвучным с современными событиями.

Также стало известно, что четыре известных экстрасенса сделали одинаковое пугающее предсказание на конец 2025 года. Они "сошлись" во мнении, что человечеству стоит готовиться к новому глобальному конфликту.