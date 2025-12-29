Прорицательница "увидела" смерть одного из мировых лидеров в 2026 году
Экстрасенс Селина Авалон утверждает, что в начале 2026 года умрет один из мировых лидеров, мировая фигура, связанный с греческой культурой. По ее словам на похоронах будет присутствовать Дональд Трамп.
Селина Авалон, ясновидящая и астролог, владелица платформы Soul-Voyance, сделала пугающее предсказание о смерти известной личности в начале 2026 года. Об этом пишет Daily Star.
В октябрьском посте в блоге и видеоролике Селина поделилась своими предсказаниями на предстоящий год, в которые входит организация государственных похорон мирового лидера.
"Я вижу очень важное обновление информации о больших государственных похоронах, которые я прогнозировала на конец декабря. Даты были 21 декабря, 29 декабря и начало, или первая половина, января 2026 года", — заявила она.
Авалон считает, что похороны будут проходить в честь влиятельной личности мужского пола и получат широкое освещение в СМИ.
"Кто бы ни умер, у него будут греческие корни. Я видела флаг этой страны, развевающийся в небе. Это будут масштабные похороны, транслируемые по телевидению. Церемония прощания, гроб будет выставлен для прощания. Это будет мужчина. Либо король, либо президент, либо бывший президент", — сказала она.
Хотя Авалон высказывала предположения о возможных личностях, связанных с Грецией, она подчеркнула, что точная личность остается неопределенной.
Однако она настаивает, что точно знает, что это будет не Дональд Трамп. Селина утверждает, что видела его на похоронах в черной одежде вместе с супругой Меланией.
Кто такая Селина Авалон
Издание отмечает, что Авалон является известной ясновидящей, которая еженедельно публикует пророческие прогнозы на различных платформах и может похвастаться исключительно положительными отзывами на своем веб-сайте. Она также утверждает, что смогла предвидеть цунами.
Если не ограничиваться государственными похоронами, видения Авалон на 2026 год охватывают широкий спектр дополнительных пророчеств.
Среди прочих событий она предвидит внедрение глобальной системы цифровых валют, революционные прорывы в авиационных технологиях, расширение использования искусственного интеллекта для вытеснения людей с рынка труда, усиление напряженности в мире и серьезные политические и медицинские чрезвычайные ситуации по всему земному шару.
Ранее Фокус сообщал, что:
- 2026 год может стать переломным: что "Спящий пророк" предвидел десятилетия назад.
- Предсказание Нострадамуса на 2025 год вызвало панику. Одно из самых обсуждаемых пророчеств, французского астролога и мистика XVI века, внезапно оказалось созвучным с современными событиями.
Также стало известно, что четыре известных экстрасенса сделали одинаковое пугающее предсказание на конец 2025 года. Они "сошлись" во мнении, что человечеству стоит готовиться к новому глобальному конфликту.