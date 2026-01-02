Раніше було по-іншому: люди тільки зараз дізнаються, чому рік починається 1 січня

Для мільйонів людей по всьому світу Новий рік починається 1 січня. Однак так було далеко не завжди. Вибір дати виявився радше вимушеним, ніж символічним.

Про цей несподіваний факт розповіли в популярному науковому подкасті The Rest is Science, фрагмент якого став вірусним у TikTok. Творець наукового контенту Майкл Стівенс (відомий як Vsauce) зізнався, що не знає, чому рік починається саме в січні.

Відповідь, яка здивувала багатьох, дала професор математики Ханна Фрай.

Раніше рік починався в березні

За словами Фрай, у давнину Новий рік відзначали зовсім не взимку. У римлян календарний рік довгий час починався 1 березня, з приходом весни та початком сільськогосподарських робіт.

Ба більше, перший римський календар складався всього з 10 місяців, з березня по грудень. Саме тому назви деяких місяців досі "не збігаються" з їхнім місцем у році.

Наприклад:

вересень — від septem ("сім");

жовтень — від octo ("вісім");

листопад — від novem ("дев'ять");

грудень — від decem ("десять").

За її словами, при цьому січень і лютий просто не існували.

Зима без назв і дат

У римському календарі був окремий зимовий період тривалістю близько 60 днів. Ці дні не входили до календаря зовсім, оскільки в холодну пору року не велося сільське господарство, не відкривалися ринки та не відбувалися важливі державні події.

Професор математики Ганна Фрай Фото: TikTok

Ханна Фрай зазначила, що зиму вважали "часом очікування", який не потребував точного підрахунку днів.

Коли з'явилися січень і лютий

Приблизно в 713 році до нашої ери римляни додали до календаря додаткові дні, які пізніше отримали назви січень і лютий. Однак навіть після цього початок року, як і раніше, припадав на березень.

Усе змінилося у 153 році до н.е. і головною причиною стала політика.

Фрай розповідає, що того року в Іспанії спалахнули заворушення, і Риму терміново знадобилося призначити нових консулів, які командували армією. Але існувало суворе правило, за яким призначені могли вступати на посаду тільки на початку року.

Проблема була в тому, що до 1 березня залишалося кілька місяців, а чекати Рим не міг. Тоді влада ухвалила просте, але доленосне рішення. Вона перенесла початок року на 1 січня, замість того щоб змінювати саме правило.

Так політична необхідність назавжди змінила календар.

Що з липнем і серпнем

Існує поширена думка, що липень і серпень було "додано" до календаря на честь Юлія Цезаря та імператора Августа. Насправді ці місяці існували й раніше, але називалися Quintilis і Sextilis — п'ятий і шостий місяць. Їх просто перейменували.

