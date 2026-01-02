Раніше було по-іншому: люди тільки зараз дізнаються, чому рік починається 1 січня
Для мільйонів людей по всьому світу Новий рік починається 1 січня. Однак так було далеко не завжди. Вибір дати виявився радше вимушеним, ніж символічним.
Про цей несподіваний факт розповіли в популярному науковому подкасті The Rest is Science, фрагмент якого став вірусним у TikTok. Творець наукового контенту Майкл Стівенс (відомий як Vsauce) зізнався, що не знає, чому рік починається саме в січні.
Відповідь, яка здивувала багатьох, дала професор математики Ханна Фрай.
Раніше рік починався в березні
За словами Фрай, у давнину Новий рік відзначали зовсім не взимку. У римлян календарний рік довгий час починався 1 березня, з приходом весни та початком сільськогосподарських робіт.
Ба більше, перший римський календар складався всього з 10 місяців, з березня по грудень. Саме тому назви деяких місяців досі "не збігаються" з їхнім місцем у році.
Наприклад:
- вересень — від septem ("сім");
- жовтень — від octo ("вісім");
- листопад — від novem ("дев'ять");
- грудень — від decem ("десять").
За її словами, при цьому січень і лютий просто не існували.
Зима без назв і дат
У римському календарі був окремий зимовий період тривалістю близько 60 днів. Ці дні не входили до календаря зовсім, оскільки в холодну пору року не велося сільське господарство, не відкривалися ринки та не відбувалися важливі державні події.
Ханна Фрай зазначила, що зиму вважали "часом очікування", який не потребував точного підрахунку днів.
Коли з'явилися січень і лютий
Приблизно в 713 році до нашої ери римляни додали до календаря додаткові дні, які пізніше отримали назви січень і лютий. Однак навіть після цього початок року, як і раніше, припадав на березень.
Усе змінилося у 153 році до н.е. і головною причиною стала політика.
Фрай розповідає, що того року в Іспанії спалахнули заворушення, і Риму терміново знадобилося призначити нових консулів, які командували армією. Але існувало суворе правило, за яким призначені могли вступати на посаду тільки на початку року.
Проблема була в тому, що до 1 березня залишалося кілька місяців, а чекати Рим не міг. Тоді влада ухвалила просте, але доленосне рішення. Вона перенесла початок року на 1 січня, замість того щоб змінювати саме правило.
Так політична необхідність назавжди змінила календар.
Що з липнем і серпнем
Існує поширена думка, що липень і серпень було "додано" до календаря на честь Юлія Цезаря та імператора Августа. Насправді ці місяці існували й раніше, але називалися Quintilis і Sextilis — п'ятий і шостий місяць. Їх просто перейменували.
