Від Лабубу до дубайського шоколаду: які вірусні тренди 2025-го вразили інтернет

У 2025 році в мережі з'явилося безліч вірусних трендів, які швидко набирали популярності по всьому світу. Частина з них виявилася нешкідливою, інші ж викликали суперечки і здивування серед користувачів.

До настання 2026 року залишаються лічені дні, і 2025-й уже можна назвати одним із найдивніших і найсуперечливіших за останній час. Рік запам'ятався не тільки гучними подіями і спірними моментами поп-культури, а й сплеском вірусних трендів, які вмить захоплювали соцмережі та ставали частиною повсякденного життя мільйонів людей по всьому світу. Про це в матеріалі Фокуса.

Одні з них викликали посмішку, інші ж щире здивування, а деякі змушували всерйоз задуматися про те, наскільки сильно інтернет впливає на формування смаків, звичок і навіть ідентичності. Особливо помітною стала тяга користувачів до створення "унікального образу", часто заснованого на швидкоплинних трендах.

Відео дня

Нижче представлено лише частину найбільш обговорюваних інтернет-феноменів 2025 року, які багато хто вже сподівається залишити в минулому.

Лабубу — найдивніший тренд року

Лялька Labubu перетворилася на міжнародний феномен

Одним із найнесподіваніших і водночас найнезручніших трендів 2025 року стала лялька Лабубу, вигаданий персонаж і бренд із серії іграшок The Monsters, створеної художником із Гонконгу Касінгом Лунгом.

Спочатку ляльки продавалися в мережі Pop Mart у форматі "сліпих коробок", коли покупець дізнавався колір фігурки тільки після розкриття упаковки. Хоча продажі стартували ще 2019 року, справжня популярність прийшла навесні 2024-го після того, як учасниця K-pop-гурту BLACKPINK Ліса опублікувала фотографії з Лабубу в Instagram. Дуа Ліпа і Ріанна також носили іграшку як аксесуар.

З цього моменту лялька перетворилася на міжнародний феномен. Знаменитості та звичайні користувачі почали полювати за фігурками, а інтернет-залежність від тренду набула по-справжньому абсурдних форм. У продажу з'явилися підроблені Лабубу, золоті версії, а також шоколадні варіації ляльки. Незважаючи на те що причини такої популярності досі залишаються незрозумілими, Лабубу стала одним із найбільш обговорюваних символів інтернет-культури 2025 року.

Дубайський шоколад, який звів з розуму весь світ

Ще одним вірусним трендом став так званий дубайський шоколад, плитка з начинкою з тіста катаїфі та фісташкового крему. Спочатку продукт під назвою Can't Get Knafeh of It від FIX Chocolatier продавали виключно в ОАЕ з 2022 року, і він не був широко відомий за межами регіону.

Дубайський шоколад із фісташковою начинкою Фото: Instagram FIX Dessert Chocolatier

Ситуація змінилася після того, як у TikTok з'явилося відео, де користувач пробує цей шоколад у машині. Ролик миттєво став вірусним, запустивши хвилю ажіотажу по всьому світу. Люди почали масово замовляти шоколад, а потім створювати на його основі нові продукти, серед яких кава та різні десерти.

Масштаб популярності виявився настільки серйозним, що, за даними ЗМІ, інтерес до цих ласощів навіть вплинув на світовий ринок, спричинивши дефіцит фісташок.

Огірковий салат, який спустошив магазини

Не обійшлося і без простіших кулінарних трендів. Одним із них став салат з огірків, популярність якому приніс блогер Логан Моффітт. Його відео з простими, але ефектними поєднаннями інгредієнтів зібрало понад п'ять мільйонів переглядів і вмить розлетілося соцмережами.

Модний салат "змусив" мільйони людей їсти огірки

Рецепт виявився максимально простим і доступним. Потрібні тонко нарізаний огірок, пластиковий контейнер, соуси та начинка на вибір. Логан використовує кунжутну олію, рисовий оцет, іноді також вершковий сир, авокадо і навіть копчений лосось. Усі інгредієнти перемішуються і вживаються прямо з коробки. Простота і візуальна привабливість зробили свою справу. Багато хто масово вирушив до магазинів по огірки, що в деяких регіонах призвело до їхнього дефіциту.

На думку користувачів, за всю історію мережі люди не їли стільки огірків, скільки за кілька місяців існування цього тренду.

Провідні навушники повертаються

На тлі ностальгії покоління Z за "старими добрими часами" у 2025 році несподівано повернулася мода на дротові навушники. Вони знову стали сприйматися як стильний аксесуар, а не застаріла технологія.

Провідні навушники стали частиною образу Фото: Shutterstock

Якщо раніше символом статусу вважалися бездротові AirPods, то тепер саме дротові навушники почали асоціюватися з індивідуальністю та "антиглянцевим" стилем. Користувачі із задоволенням демонстрували їх у соцмережах, перетворюючи звичайний гаджет на елемент свого образу.

"Холодильні сигарети": культ дієтичної коли

На окрему увагу заслуговує феномен дієтичної газованої води. Diet Coke, Coke Zero, Pepsi Zero та інші напої з нульовою калорійністю у 2025 році стали не просто популярними, адже навколо них навіть сформувалися справжні фан-спільноти.

Дієтична кола отримала іронічне прізвисько "сигарета з холодильника"

Через поєднання "естетичного" дизайну, освіжаючого смаку та відсутності калорій дієтична кола отримала іронічне прізвисько "сигарета з холодильника". Користувачі зізнавалися, що сприймають напій як елемент способу життя, порівнянний за звичкою з нікотином.

Причому культ торкнувся не тільки Diet Coke. Свої фанати з'явилися і у Pepsi Zero, Sprite Zero і Coke Zero. Користувачі соцмереж визнавали, що захоплення переросло в справжню одержимість. Однак відсутність цукру в напої, не робить його менш шкідливим.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Рецепт улюбленого сніданку королівської родини вразив простотою. Уже багато років ранок після Різдва вони починають із простої страви з яєць, яку королева Камілла готувала для рідних великими порціями.

Дефіцит чоловіків у країні сягнув піку, але жінки знайшли несподіваний вихід. У Латвії стрімко набирає популярності незвичайна послуга. Жінки все частіше замовляють так званих "чоловіків на годину".

Також стало відомо чому не можна носити шкарпетки два дні поспіль. Повторне носіння створює підвищену вологість і тепло, а це ідеальні умови для інфекцій і різкого запаху. Тому фахівці запевняють, що міняти шкарпетки потрібно щодня.