От Лабубу до дубайского шоколада: какие вирусные тренды 2025-го поразили интернет

В 2025 году в сети появилось множество вирусных трендов, которые быстро набирали популярность по всему миру. Часть из них оказалась безобидной, другие же вызывали споры и недоумение среди пользователей.

До наступления 2026 года остаются считаные дни, и 2025-й уже можно назвать одним из самых странных и противоречивых за последнее время. Год запомнился не только громкими событиями и спорными моментами поп-культуры, но и всплеском вирусных трендов, которые моментально захватывали соцсети и становились частью повседневной жизни миллионов людей по всему миру. Об этом в материале Фокуса.

Одни из них вызывали улыбку, другие же искреннее недоумение, а некоторые заставляли всерьез задуматься о том, насколько сильно интернет влияет на формирование вкусов, привычек и даже идентичности. Особенно заметной стала тяга пользователей к созданию "уникального образа", зачастую основанного на мимолетных трендах.

Відео дня

Ниже представлена лишь часть самых обсуждаемых интернет-феноменов 2025 года, которые многие уже надеются оставить в прошлом.

Лабубу — самый странный тренд года

Кукла Labubu превратилась в международный феномен

Одним из самых неожиданных и одновременно неловких трендов 2025 года стала кукла Лабубу, вымышленный персонаж и бренд из серии игрушек The Monsters, созданной художником из Гонконга Касингом Лунгом.

Изначально куклы продавались в сети Pop Mart в формате "слепых коробок", когда покупатель узнавал цвет фигурки только после вскрытия упаковки. Хотя продажи стартовали еще в 2019 году, настоящая популярность пришла весной 2024-го после того, как участница K-pop-группы BLACKPINK Лиса опубликовала фотографии с Лабубу в Instagram. Дуа Липа и Рианна также носили игрушку в качестве аксессуара.

С этого момента кукла превратилась в международный феномен. Знаменитости и обычные пользователи начали охотиться за фигурками, а интернет-зависимость от тренда приобрела по-настоящему абсурдные формы. В продаже появились поддельные Лабубу, золотые версии, а также шоколадные вариации куклы. Несмотря на то что причины такой популярности до сих пор остаются неясными, Лабубу стала одним из самых обсуждаемых символов интернет-культуры 2025 года.

Дубайский шоколад, который свел с ума весь мир

Еще одним вирусным трендом стал так называемый дубайский шоколад, плитка с начинкой из теста катаифи и фисташкового крема. Изначально продукт под названием Can't Get Knafeh of It от FIX Chocolatier продавался исключительно в ОАЭ с 2022 года и не был широко известен за пределами региона.

Дубайский шоколад с фисташковой начинкой Фото: Instagram FIX Dessert Chocolatier

Ситуация изменилась после того, как в TikTok появилось видео, где пользователь пробует этот шоколад в машине. Ролик мгновенно стал вирусным, запустив волну ажиотажа по всему миру. Люди начали массово заказывать шоколад, а затем создавать на его основе новые продукты, среди которых кофе и различные десерты.

Масштаб популярности оказался настолько серьезным, что, по данным СМИ, интерес к этому лакомству даже повлиял на мировой рынок, вызвав дефицит фисташек.

Огуречный салат, который опустошил магазины

Не обошлось и без кулинарных трендов попроще. Одним из них стал салат из огурцов, популярность которому принес блогер Логан Моффитт. Его видео с простыми, но эффектными сочетаниями ингредиентов собрало более пяти миллионов просмотров и моментально разлетелось по соцсетям.

Модный салат "заставил" миллионы людей есть огурцы

Рецепт оказался максимально простым и доступным. Нужны тонко нарезанный огурец, пластиковый контейнер, соусы и начинка на выбор. Логан использует кунжутное масло, рисовый уксус, иногда также сливочный сыр, авокадо и даже копченый лосось. Все ингредиенты перемешиваются и употребляются прямо из коробки. Простота и визуальная привлекательность сделали свое дело. Многие массово отправились в магазины за огурцами, что в некоторых регионах привело к их дефициту.

По мнению пользователей, за всю историю сети люди не ели столько огурцов, сколько за несколько месяцев существования этого тренда.

Проводные наушники возвращаются

На фоне ностальгии поколения Z по "старым добрым временам" в 2025 году неожиданно вернулась мода на проводные наушники. Они вновь стали восприниматься как стильный аксессуар, а не устаревшая технология.

Проводные наушники стали частью образа Фото: Shutterstock

Если раньше символом статуса считались беспроводные AirPods, то теперь именно проводные наушники начали ассоциироваться с индивидуальностью и "антиглянцевым" стилем. Пользователи с удовольствием демонстрировали их в соцсетях, превращая обычный гаджет в элемент своего образа.

"Холодильные сигареты": культ диетической колы

Отдельного внимания заслуживает феномен диетической газировки. Diet Coke, Coke Zero, Pepsi Zero и другие напитки с нулевой калорийностью в 2025 году стали не просто популярными, ведь вокруг них даже сформировались настоящие фан-сообщества.

Диетическая кола получила ироничное прозвище "сигарета из холодильника"

Из-за сочетания "эстетичного" дизайна, освежающего вкуса и отсутствия калорий диетическая кола получила ироничное прозвище "сигарета из холодильника". Пользователи признавались, что воспринимают напиток как элемент образа жизни, сравнимый по привычке с никотином.

Причем культ затронул не только Diet Coke. Свои фанаты появились и у Pepsi Zero, Sprite Zero и Coke Zero. Пользователи соцсетей признавали, что увлечение переросло в настоящую одержимость. Однако отсутствие сахара в напитке, не делает его менее вредным.

Ранее Фокус сообщал, что:

Рецепт любимого завтрака королевской семьи поразил простотой. Уже много лет утро после Рождества они начинают с простого блюда из яиц, которое королева Камилла готовила для родных большими порциями.

Дефицит мужчин в стране достиг пика, но женщины нашли неожиданный выход. В Латвии стремительно набирает популярность необычная услуга. Женщины все чаще заказывают так называемых "мужей на час".

Также стало известно почему нельзя носить носки два дня подряд. Повторное ношение создает повышенную влажность и тепло, а это идеальные условия для инфекций и резкого запаха. Поэтому специалисты уверяют, что менять носки нужно ежедневно.