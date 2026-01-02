Раньше было по-другому: люди только сейчас узнают, почему год начинается 1 января

Для миллионов людей по всему миру Новый год начинается 1 января. Однако так было далеко не всегда. Выбор даты оказался скорее вынужденным, чем символичным.

Об этом неожиданном факте рассказали в популярном научном подкасте The Rest is Science, фрагмент которого стал вирусным в TikTok. Создатель научного контента Майкл Стивенс (известный как Vsauce) признался, что не знает, почему год начинается именно в январе.

Ответ, который удивил многих, дала профессор математики Ханна Фрай.

Раньше год начинался в марте

По словам Фрай, в древности Новый год отмечали вовсе не зимой. У римлян календарный год долгое время начинался 1 марта, с приходом весны и началом сельскохозяйственных работ.

Более того, первый римский календарь состоял всего из 10 месяцев, с марта по декабрь. Именно поэтому названия некоторых месяцев до сих пор "не совпадают" с их местом в году.

Например:

сентябрь — от septem ("семь");

октябрь — от octo ("восемь");

ноябрь — от novem ("девять");

декабрь — от decem ("десять").

По ее словам, при этом январь и февраль просто не существовали.

Зима без названий и дат

В римском календаре был отдельный зимний период продолжительностью около 60 дней. Эти дни не входили в календарь вовсе, поскольку в холодное время года не велось сельское хозяйство, не открывались рынки и не происходили важные государственные события.

Профессор математики Ханна Фрай Фото: TikTok

Ханна Фрай отметила, что зиму считали "временем ожидания", которое не нуждалось в точном подсчете дней.

Когда появились январь и февраль

Примерно в 713 году до нашей эры римляне добавили в календарь дополнительные дни, которые позже получили названия январь и февраль. Однако даже после этого начало года по-прежнему приходилось на март.

Все изменилось в 153 году до н.э. и главной причиной стала политика.

Фрай рассказывает, что в тот год в Испании вспыхнули волнения, и Риму срочно понадобилось назначить новых консулов, которые командовали армией. Но существовало строгое правило по которому назначенные могли вступать в должность только в начале года.

Проблема была в том, что до 1 марта оставалось несколько месяцев, а ждать Рим не мог. Тогда власти приняли простое, но судьбоносное решение. Они перенесли начало года на 1 января, вместо того чтобы менять само правило.

Так политическая необходимость навсегда изменила календарь.

Что с июлем и августом

Существует распространенное мнение, что июль и август были "добавлены" в календарь в честь Юлия Цезаря и императора Августа. На самом деле эти месяцы существовали и раньше, но назывались Quintilis и Sextilis — пятый и шестой месяц. Их просто переименовали.

