Секонд-хенд здивував: чоловік помітив деталь, яка зробила річ несподівано дорогою

Житель Австралії зірвав справжній куш, продавши, на перший погляд, звичайний срібний глечик, куплений лише за 3 долари в благодійному магазині.

Знахідка принесла австралійцю суму, що перевищує 500 доларів, і стала ще одним доказом того, що в секонд-хендах, як і раніше, ховаються справжні скарби. Своєю історією він поділився на популярному форумі Reddit.

Купівля вживаних речей давно перестала бути просто способом заощадити. Для мільйонів людей це хобі, стиль життя і навіть джерело доходу. Величезний ринок комісійної торгівлі дає можливість людям знайти рідкісні предмети мистецтва або ж забуті антикварні речі, чия реальна вартість у багато разів вища.

Захоплення стало професією

Саме так сталося з Ніком Седі з міста Джилонг. Для нього походи благодійними магазинами давно стали майже професією. Чоловік зізнається, що вже багато років перепродаж знахідок є його основним джерелом доходу. За його словами, життєві обставини змусили його шукати нестандартні способи заробітку, а уважність і досвід допомогли перетворити незвичайне хобі на стабільну справу.

Срібний глечик важив 243 грами Фото: Reddit

Седі регулярно обходить місцеві магазини, ретельно оглядаючи полиці та вітрини. У минулому йому вже вдавалося знаходити рідкісні речі, серед яких були вінтажна настільна гра 1950-х років і різноманітні твори мистецтва. Знахідки принесли австралійцю тисячі доларів прибутку.

Однак чоловік зазначає, що саме срібні вироби він перевіряє особливо уважно.

Срібло, яке не помітили

В один із днів його увагу привернув глечик, який нічим не вирізнявся з-поміж інших предметів. Ключовим моментом став невеликий знак на дні. Седі помітив клеймо із зображенням лева. Такий символ вказує на стерлінгове срібло 925 проби, що містить 92,5% чистого дорогоцінного металу. На відміну від посріблених виробів, такі речі можуть мати високу цінність як самі по собі, так і під час перепродажу.

Австралієць помітив знак якості на дні глечика Фото: Reddit

За словами Седі, у більшості випадків срібні предмети в секонд-хендах виявляються лише імітацією. Але цього разу інтуїція і досвід не підвели. Купивши глечик за символічну суму, він вирішив вивчити його історію і характеристики будинку.

Дослідження підтвердило здогадку. Предмет справді виявився виготовленим зі стерлінгового срібла і мав колекційну цінність. У результаті глечик було продано за суму, еквівалентну трохи більше ніж 500 доларам (понад 21 тисячу гривень).

