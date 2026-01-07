Секонд-хенд удивил: мужчина заметил деталь, сделавшую вещь неожиданно дорогой

Житель Австралии сорвал настоящий куш, продав на первый взгляд обычный серебряный кувшин, купленный всего за 3 доллара в благотворительном магазине.

Находка принесла австралийцу сумму, превышающую 500 долларов, и стала еще одним доказательством того, что в секонд-хендах по-прежнему скрываются настоящие сокровища. Своей историей он поделился на популярном форуме Reddit.

Покупка подержанных вещей давно перестала быть просто способом сэкономить. Для миллионов людей это хобби, стиль жизни и даже источник дохода. Огромный рынок комиссионной торговли дает возможность людям найти редкие предметы искусства или же забытые антикварные вещей, чья реальная стоимость во много раз выше.

Увлечение стало профессией

Именно так произошло с Ником Сэди из города Джилонг. Для него походы по благотворительным магазинам давно стали почти профессией. Мужчина признается, что уже много лет перепродажа находок является его основным источником дохода. По его словам, жизненные обстоятельства заставили его искать нестандартные способы заработка, а внимательность и опыт помогли превратить необычное хобби в стабильное дело.

Серебряный кувшин весил 243 грамма Фото: Reddit

Сэди регулярно обходит местные магазины, тщательно осматривая полки и витрины. В прошлом ему уже удавалось находить редкие вещи среди которых были винтажная настольная игра 1950-х годов и различные произведения искусства. Находки принесли австралийцу тысячи долларов прибыли.

Однако мужчина отмечает, что именно серебряные изделия он проверяет особенно внимательно.

Серебро, которое не заметили

В один из дней его внимание привлек кувшин, ничем не выделявшийся среди других предметов. Ключевым моментом стал небольшой знак на дне. Сэди заметил клеймо с изображением льва. Такой символ указывает на стерлинговое серебро 925 пробы, содержащее 92,5% чистого драгоценного металла. В отличие от посеребренных изделий, такие вещи могут иметь высокую ценность как сами по себе, так и при перепродаже.

Австралиец заметил знак качества на дне кувшина Фото: Reddit

По словам Сэди, в большинстве случаев серебряные предметы в секонд-хендах оказываются лишь имитацией. Но в этот раз интуиция и опыт не подвели. Купив кувшин за символическую сумму, он решил изучить его историю и характеристики дома.

Исследование подтвердило догадку. Предмет действительно оказался изготовлен из стерлингового серебра и имел коллекционную ценность. В результате кувшин был продан за сумму, эквивалентную чуть более чем 500 долларам (более 21 тысячи гривен).

