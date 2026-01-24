Жінка зняла ніч на круїзному лайнері: люди не були до цього готові (відео)

Коли люди уявляють собі круїзний лайнер, в уяві зазвичай виникають яскраве сонце, басейни, коктейлі та нескінченний відпочинок. Але все ж одна деталь часто залишається за кадром. Ніч у відкритому океані несподівано налякала мільйони користувачів соцмереж.

Блогерка на ім'я Вікторія опублікувала ролик, у якому показала різницю між видом на океан вдень і вночі. Багато глядачів мимоволі згадали катастрофу "Титаніка", наголошуючи на тому, наскільки лячною мала бути ця подія. Своїм роликом дівчина поділилася в TikTok.

У підписі до відео вона коротко написала: "Круїзи — це весело, поки не зрозумієш... наскільки темним буває океан".

Ролик швидко став вірусним і набрав понад 23 мільйони переглядів. Виявилося, що багато людей до такого видовища були абсолютно не готові.

Один із найбільших страхів у світі

У коментарях користувачі масово зізнавалися, що відео викликало у них тривогу і навіть паніку. Багато хто згадував таласофобію (страх глибини та відкритих водойм).

"Думаю, всі погодяться, що таласофобія — найзрозуміліший страх, який коли-небудь відчувала людина", — написав один із коментаторів.

Інші зізнавалися, що думка про ніч в океані стала для них справжнім кошмаром.

"Один із моїх найбільших страхів", — написав користувач, додавши смайлик, що плаче.

Один із пасажирів круїзного лайнера пригадав власний досвід.

"Я вийшов уночі на палубу, нікого не було. І раптом зрозумів, що якщо зроблю крок, то опинюся абсолютно один посеред темряви. Я ніколи раніше не відчував такого страху", — розповів він.

Спогади про трагедії

Багато коментаторів мимоволі пригадали катастрофу "Титаніка", наголошуючи на тому, наскільки лячною мала бути ця подія саме вночі:

"Людям на "Титаніку" довелося перебувати в такій темряві, у крижаній воді, чуючи крики тисяч людей";

"А тепер уявіть, через що вони пройшли".

Дехто також згадав загадкове зникнення пасажирки круїзного лайнера Емі Бредлі, яка 1998 року зникла безвісти з борту судна під час ночі.

"Перше, про що я подумав, — це справа Емі Бредлі", — зізнався один із користувачів.

