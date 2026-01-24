Жінка зняла ніч на круїзному лайнері: люди не були до цього готові (відео)
Коли люди уявляють собі круїзний лайнер, в уяві зазвичай виникають яскраве сонце, басейни, коктейлі та нескінченний відпочинок. Але все ж одна деталь часто залишається за кадром. Ніч у відкритому океані несподівано налякала мільйони користувачів соцмереж.
Блогерка на ім'я Вікторія опублікувала ролик, у якому показала різницю між видом на океан вдень і вночі. Багато глядачів мимоволі згадали катастрофу "Титаніка", наголошуючи на тому, наскільки лячною мала бути ця подія. Своїм роликом дівчина поділилася в TikTok.
У підписі до відео вона коротко написала: "Круїзи — це весело, поки не зрозумієш... наскільки темним буває океан".
Ролик швидко став вірусним і набрав понад 23 мільйони переглядів. Виявилося, що багато людей до такого видовища були абсолютно не готові.
Один із найбільших страхів у світі
У коментарях користувачі масово зізнавалися, що відео викликало у них тривогу і навіть паніку. Багато хто згадував таласофобію (страх глибини та відкритих водойм).
"Думаю, всі погодяться, що таласофобія — найзрозуміліший страх, який коли-небудь відчувала людина", — написав один із коментаторів.
Інші зізнавалися, що думка про ніч в океані стала для них справжнім кошмаром.
"Один із моїх найбільших страхів", — написав користувач, додавши смайлик, що плаче.
Один із пасажирів круїзного лайнера пригадав власний досвід.
"Я вийшов уночі на палубу, нікого не було. І раптом зрозумів, що якщо зроблю крок, то опинюся абсолютно один посеред темряви. Я ніколи раніше не відчував такого страху", — розповів він.
Спогади про трагедії
Багато коментаторів мимоволі пригадали катастрофу "Титаніка", наголошуючи на тому, наскільки лячною мала бути ця подія саме вночі:
- "Людям на "Титаніку" довелося перебувати в такій темряві, у крижаній воді, чуючи крики тисяч людей";
- "А тепер уявіть, через що вони пройшли".
Дехто також згадав загадкове зникнення пасажирки круїзного лайнера Емі Бредлі, яка 1998 року зникла безвісти з борту судна під час ночі.
"Перше, про що я подумав, — це справа Емі Бредлі", — зізнався один із користувачів.
