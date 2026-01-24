Женщина сняла ночь на круизном лайнере: люди не были к этому готовы (видео)

Когда люди представляют себе круизный лайнер, в воображении обычно возникают яркое солнце, бассейны, коктейли и бесконечный отдых. Но все же одна деталь часто остается за кадром. Ночь в открытом океане неожиданно напугала миллионы пользователей соцсетей.

Блогерша по имени Виктория опубликовала ролик, в котором показала разницу между видом на океан днем и ночью. Многие зрители невольно вспомнили катастрофу "Титаника", подчеркивая, насколько пугающим должно было быть это событие. Своим роликом девушка поделилась в TikTok.

В подписи к видео она коротко написала: "Круизы — это весело, пока не поймешь… насколько темным бывает океан".

Ролик быстро стал вирусным и набрал более 23 миллиона просмотров. Оказалось, что многие люди к такому зрелищу были совершенно не готовы.

Один из самых больших страхов в мире

В комментариях пользователи массово признавались, что видео вызвало у них тревогу и даже панику. Многие упоминали талассофобию (страх глубины и открытых водоемов).

"Думаю, все согласятся, что талассофобия — самый понятный страх, который когда-либо испытывал человек", — написал один из комментаторов.

Другие признавались, что мысль о ночи в океане стала для них настоящим кошмаром.

"Один из моих самых больших страхов", — написал пользователь, добавив плачущий смайлик.

Один из пассажиров круизного лайнера вспомнил собственный опыт.

"Я вышел ночью на палубу, никого не было. И вдруг понял, что если сделаю шаг, то окажусь совершенно один посреди темноты. Я никогда раньше не испытывал такого страха", — рассказал он.

Воспоминания о трагедиях

Многие комментаторы невольно вспомнили катастрофу "Титаника", подчеркивая, насколько пугающим должно было быть это событие именно ночью:

"Людям на "Титанике" пришлось находиться в такой темноте, в ледяной воде, слыша крики тысяч людей";

"А теперь представьте, через что они прошли".

Некоторые также упомянули загадочное исчезновение пассажирки круизного лайнера Эми Брэдли, которая в 1998 году пропала без вести с борта судна во время ночи.

"Первое, о чем я подумал, — это дело Эми Брэдли", — признался один из пользователей.

