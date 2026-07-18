Від вибухів у Вишневому згорів Land Rover відомого ведучого: лишилась пляма металу (відео)

Ведучий Євген Фешак розповів про втрату майна внаслідок російського обстрілу 6 липня у Вишневому, коли почалась детонація на складах боєприпасів. Під час пожежі повністю згорів автомобіль Land Rover, який опинився неподалік від епіцентру. Ведучий розповів про враження після обстрілу та показав фото машини, яку втратив через росіян.

Land Rover перебував на станції технічного обслуговування у Вишневому, розповів Євген Фешак у YouTube-шоу "Ністиданісовісті", яке вийшло в ефір 18 липня. Зі слів ведучого, він "відпустив" ситуацію, і також зауважив, що держава не передбачає компенсації за втрачену машину. З'ясувалось, що друзі відгукнулись на нещастя та почали допомагати Фешаку придбати нове авто.

Вибухи у Вишневому — історію Євгена Фешака про Land Rover див. з 10:55

Під час шоу Фешак запропонував іншим гостям студії загадати, щоб отримати те, що вони хочуть найбільше. Вислухавши бажання інших, ведучий сказав, що найбільше хотів би повернути назад свій Land Rover. Далі він уточнив, що про це вже "пишуть газети" і зауважив, що від машини мало що залишилось.

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"У мене якраз автомобіль знаходився на території СТО, який поруч з місцем прильоту, і згорів — лишилася просто пляма розплавленого алюмінію від автомобіля. Це так що сучасні автомобілі, якщо горять, то горять повністю екологічно чисто", пожартував Фешак.

Після цього шоумен пояснив, що краще було б застрахувати машину від військових ризиків, тому що держава не компенсує втрату. З його слів, двоє друзів запропонували йому свої авто, які не використовуються у сім'ї, а третій запропонував гроші. Тим часом Фешак, як з'ясувалось, не надто переживає через втрату авто і "відпустив" неприємну ситуацію.

Під час розповіді Фешака на відео з'явились фото постраждалої машини. У центрі кадру — уламки, за якими не можливо впізнати Land Rover: єдина уціліла деталь — дверцята, а решта — покручені дрібні шматки металу. Крім того, на записі фігурує територія СТО, яка опинилась в епіцентрі вибухів у Вишневому. Бачимо, що постраждали інші машини, але вони все ж зберегли форму, на відміну від британського авто.

Вибухи у Вишневому — Land Rover Фешака після удару РФ 6 липня Фото: Скриншот

Вибухи у Вишневому — СТО, в якому згоріла машина Фешака Фото: Скриншот

Вибухи у Вишневому — деталі

В ніч на 6 липня ЗС РФ вдарили запустили по Україні майже 450 засобів ураження, серед них — балістична та крилаті ракети, дрони різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ. У мережі з'явились повідомлення про звуки вибухів, влучання, пожежі у Києві та передмістях столиці. Тим часом мешканці Вишневого опублікували кадри яскравого потужного вибуху посеред міста. Військова адміністрація заявила, що почалась вторинна детонація: попередні дані розслідування показали, що вибухнули склади українського оборонного підприємства.

Зазначимо, Фокус писав про інші випадки, коли ведучий Євген Фешак страждав від обстрілів РФ. Один з таких випадків стався за місяць до інциденту з машиною у Вишневому. Ведучий розповів про наслідки удару 2 червня: уламки російської ракети упали на дах його будинку у передмісті Києва. Фешак записав рілс для Instagram та підтвердив, що через обстріл у тій місцевості є багато руйнувань та постраждалих.

Нагадуємо, 17 липня стало відомо про обрання запобіжного заходу керівнику оборонного підприємства, який може бути причетним до вибухів у Вишневому.