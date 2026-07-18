От взрывов в Вишневом сгорел Land Rover известного ведущего: осталось куски металла (видео)

Ведущий Евгений Фешак рассказал о потере имущества в результате российского обстрела 6 июля в Вишневом, когда началась детонация на складах боеприпасов. Во время пожара полностью сгорел автомобиль Land Rover, который оказался неподалеку от эпицентра. Ведущий рассказал о своих впечатлениях после обстрела и показал фото машины, которую потерял из-за россиян.

Land Rover находился на станции технического обслуживания в Вишневом, рассказал Евгений Фешак в YouTube-шоу "Нистиданисовисти", которое вышло в эфир 18 июля. По словам ведущего, он "смирился" с ситуацией, а также отметил, что государство не предусматривает компенсации за утраченный автомобиль. Выяснилось, что друзья откликнулись на беду и начали помогать Фешаку приобрести новую машину.

Взрывы в Вишневом — рассказ Евгения Фешака о Land Rover смотрите с 10:55

Во время шоу Фешак предложил другим гостям студии загадать желание, чтобы получить то, чего они хотят больше всего. Выслушав желания других, ведущий сказал, что больше всего хотел бы вернуть свой Land Rover. Далее он уточнил, что об этом уже "пишут газеты", и заметил, что от машины мало что осталось.

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"У меня как раз автомобиль находился на территории СТО, расположенной рядом с местом прилета, и сгорел — от него осталось лишь пятно расплавленного алюминия. Вот так вот: современные автомобили, если и горят, то горят абсолютно экологически чисто", — пошутил Фешак.

После этого шоумен пояснил, что лучше было бы застраховать машину от военных рисков, поскольку государство не компенсирует убытки. По его словам, двое друзей предложили ему свои автомобили, которые не используются в семье, а третий предложил деньги. Между тем Фешак, как выяснилось, не слишком переживает из-за потери машины и "отпустил" эту неприятную ситуацию.

Во время рассказа Фешака на видео появились фотографии поврежденного автомобиля. В центре кадра — обломки, по которым невозможно узнать Land Rover: единственная уцелевшая деталь — дверца, а остальное — скрученные мелкие куски металла. Кроме того, на записи видна территория СТО, оказавшаяся в эпицентре взрывов в Вишневом. Видно, что пострадали и другие машины, но они все же сохранили форму, в отличие от британского автомобиля.

Взрывы в Вишневом — Land Rover Фешака после удара со стороны РФ 6 июля Фото: Скриншот

Взрывы в Вишневом — СТО, в котором сгорела машина Фешака Фото: Скриншот

Взрывы в Вишневом — подробности

В ночь на 6 июля Вооруженные силы РФ нанесли по Украине удар, запустив почти 450 средств поражения, в том числе баллистические и крылатые ракеты, а также дроны различных типов, сообщили Воздушные силы ВСУ. В сети появились сообщения о звуках взрывов, попаданиях, пожарах в Киеве и пригородах столицы. Тем временем жители Вишневого опубликовали кадры яркого мощного взрыва в центре города. Военная администрация заявила, что произошла вторичная детонация: предварительные данные расследования показали, что взорвались склады украинского оборонного предприятия.

Отметим, что Фокус писал о других случаях, когда ведущий Евгений Фешак пострадал от обстрелов со стороны РФ. Один из таких случаев произошел за месяц до инцидента с автомобилем в Вишневом. Ведущий рассказал о последствиях удара 2 июня: обломки российской ракеты упали на крышу его дома в пригороде Киева. Фешак записал ролик для Instagram и подтвердил, что из-за обстрела в той местности много разрушений и пострадавших.

Напоминаем, что 17 июля стало известно о назначении меры пресечения руководителю оборонного предприятия, который может быть причастен к взрывам в Вишневом.