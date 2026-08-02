Після клінічної смерті змінив життя: пенсіонер створює "Версаль" у під'їзді багатоповерхівки Києва

Вже декілька років вражає своїм інтер’єром незвичний будинок у Дніпровському районі Києва. Пенсіонер Володимир Чайка перетворив звичайну багатоповерхівку на Райдужній, 11-а у справжній палац.

Майстер прикрашає свій під’їзд вже 20 років, поступово трансформувавши три поверхи будинку у справжній "Версаль" з ліпниною, дзеркалами, картинами і невеличкими скульптурами. Про це розповідає "ТСН".

Спочатку чоловік збирався змінити лише сходову клітку біля своєї квартири, але сусіди вмовили зробити увесь поверх. З часом Володимир Чайка переробив 7, 6 та частково 5 поверхи. Власними руками він зробив зі стандартного під'їзду "витвір мистецтва", прикрасивши навіть сміттєпровід та входи до кабіни ліфта.

Фото: ТСН

Під час повітряних тривог цей розкішний інтер’єр набуває особливого значення: адже мешканці будинку спускаються через "Версаль" до укриття.

Відео дня

Під'їзд будинку на вулиці Райдужна 11-а у Києві

В 1997 році Володимир Чайка пережив клінічну смерть і відтоді він намагається встигнути зробити щось гарне, та незвичайне для людей. Чоловік мріяв закінчити "реставрацію" четвертим поверхом будинку, але його плани спочатку зруйнував коронавірус, а потім російське вторгнення. Утім, попри війну, зроблену частину під'їзду все одно відвідують туристи, щоб подивитися на роботу.

Фото: ТСН

Боротьба з сірістю

Володимир Чайка зазначає, його під'їзд відвідують багато людей, фотографують та іноді дякують за роботу.

Фото: ТСН

"Все, що я робив і планую робити — це боротьба з сірістю, яку нам активно насаджали у радянські часи. Навіть у сфері будівництва — таких сірих під’їздів у нас мільйони. От і воюю з цією сірістю, щоб її було якнайменше", — розповідає пенсіонер.

Чоловік заперечує, що працює у стилі "бароко", як здається на перший погляд. Він наголошує, що має свій, авторський "почерк" і закликає інших розробляти власну манеру мистецтва.

Фото: ТСН

"Я часто переробляв свої роботи. Наприклад, стелю на своєму поверсі я чотири рази переробляв, поки вона мені не сподобалася. Тому і людям кажу — не робіть, як я! Знайдіть свій стиль і творіть по-своєму — боріться з сірістю!", — розповідає майстер.

Туристи з усього світу

Подивитися на незвичний під’їзд приїздять гості з Фінляндії, Швеції, США, Німеччини, Великої Британії. Володимир Чайка любить поговорити з відвідувачами, особливо про книги і театр. Саме завдяки британським журналістам вдалося змінити ліфти у будинку, які часто ламалися. Мешканці показали у Київраді відгуки іноземних медіа про "Версаль" й після цього підйомники були оновлені.

Київський "Версаль" у кіно

Володимир Чайка згадує, що його під’їзд потрапив до документального фільму про Григорія Сковороду. У ньому знімали палац російської імператриці. Також у під'їзді багатоповерхівки знімали передачу про Людовика XV, за часів був сконструйований перший ліфт. Власне, під’їзд з ліпниною та репродукціями став королівським палацом для телевізійників.

Фото: ТСН

Плани на майбутнє

Інтерес людей з усього світу надихають майстра на нові звершення, але на його шляху постають цілком реальні перешкоди. Зокрема, від роботи майстра зупиняють "скажені" ціни на будівельні матеріали.

"Знаєте, у мене аж руки болять, так хочеться працювати. Я чітко знаю, що буду там робити: якою буде стеля, стіни, ліпнина, репродукції. Але роботу я так і не відновив", — розповідає 73-річний Володимир Чайка.

Фото: ТСН

Усі вільні кошти йдуть на лікування його та дружини. Утім він сподівається, що стан здоров'я невдовзі покращиться й він знову візьметься за улюблену справу.

Фото: ТСН

Нагадаємо, українка купила гнилий будинок в селі під Києвом з краєвидами "як у Карпатах".

Також Фокус писав, що у селі за 115 кілометрів від Києва продають хату із садом та городом усього за $12 тисяч. Але у цій привабливій пропозиції є підступ.