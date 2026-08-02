После клинической смерти изменил жизнь: пенсионер создает "Версаль" в подъезде многоэтажки Киева

Уже несколько лет удивляет своим интерьером необычный дом в Днепровском районе Киева. Пенсионер Владимир Чайка превратил обычную многоэтажку на улице Радужная, 11-а в настоящий дворец.

Мастер украшает свой подъезд уже 20 лет, постепенно трансформировав три этажа дома в настоящий "Версаль" с лепниной, зеркалами, картинами и небольшими скульптурами. Об этом сообщает "ТСН".

Сначала мужчина собирался сменить только лестничную клетку у своей квартиры, но соседи уговорили сделать весь этаж. Со временем Владимир Чайка переработал 7, 6 и частично 5 этажи. Собственными руками он сделал из стандартного подъезда "произведение искусства", украсив даже мусоропровод и входы в кабину лифта.

Фото: ТСН

Во время воздушных тревог этот роскошный интерьер приобретает особое значение: ведь жильцы дома спускаются через "Версаль" в укрытие.

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Подъезд дома на улице Радужная 11-я в Киеве

В 1997 году Владимир Чайка пережил клиническую смерть и с тех пор он пытается успеть сделать что-то хорошее и необычное для людей. Мужчина мечтал закончить "реставрацию" на четвертом этаже дома, но его планы сначала разрушил коронавирус, а затем российское вторжение. Впрочем, несмотря на войну, сделанную часть подъезда посещают туристы, чтобы посмотреть на работу.

Фото: ТСН

Борьба с серостью

Владимир Чайка отмечает, его подъезд посещают многие, фотографируют и иногда благодарят за работу.

Фото: ТСН

"Все, что я делал и планирую делать — это борьба с серостью, которую нам активно насаждали в советские времена. Даже в сфере строительства — таких серых подъездов у нас миллионы. Вот и воюю с этой серостью, чтобы ее было как можно меньше", — рассказывает пенсионер.

Мужчина отрицает, что работает в стиле "барокко", как кажется на первый взгляд. Он отмечает, что имеет свой авторский "почерк" и призывает других разрабатывать собственную манеру искусства.

Фото: ТСН

"Я часто переделывал свои работы. Например, потолок на своем этаже я четырежды перерабатывал, пока он мне не понравился. Поэтому и людям говорю — не делайте, как я! Найдите свой стиль и творите по-своему — боритесь с серостью!", — рассказывает мастер.

Туристы со всего мира

Посмотреть на необычный подъезд приезжают гости из Финляндии, Швеции, США, Германии, Великобритании. Владимир Чайка любит поговорить с посетителями, особенно о книгах и театре. Именно благодаря британским журналистам удалось сменить лифты в доме, которые часто ломались. Жители показали в Киевсовете отзывы иностранных медиа о "Версале" и после этого подъемники были обновлены.

Киевский "Версаль" в кино

Владимир Чайка вспоминает, что его подъезд попал в документальный фильм о Григории Сковороде. В нем снимали дворец российской императрицы. Также в подъезде многоэтажки снимали передачу о Людовике XV, во времена был сконструирован первый лифт. Собственно подъезд с лепниной и репродукциями стал королевским дворцом для телевизионщиков.

Фото: ТСН

Планы на будущее

Интерес людей со всего мира вдохновляют мастера на новые свершения, но на его пути возникают реальные препятствия. В частности, от работы мастера останавливают "бешеные" цены на строительные материалы.

"Знаете, у меня даже руки болят, так хочется работать. Я четко знаю, что буду там делать: каким будет потолок, стены, лепнина, репродукции. Но работу я так и не возобновил", — рассказывает 73-летний Владимир Чайка.

Фото: ТСН

Все свободные средства используются для лечения его и жены. Впрочем, он надеется, что состояние здоровья вскоре улучшится и снова возьмется за любимое дело.

Фото: ТСН

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