Головний приз лише 640 доларів: в Угорщині пройшли дивні змагання на кладовищі

У кладовищі міста Ньєргешуйфалу пройшло дуже дивне змагання. 19 команд професійних могильників з'ясовували, хто швидше й акуратніше викопає могилу розміром 1,6 м глибини, 2 м довжини, 0,8 м ширини.

Переможці впоралися за 1 годину 21 хвилину і отримали приз близько 640 доларів, пише Washington Post.

Змагання з копання могил на кладовищі можуть здаватися дещо дивним жартом, але вони дійсно існують.

Угорська асоціація доглядачів та операторів кладовищ організовує конкурс, щоб привернути увагу до ремесла копання могил, а також розвіяти міфи, пов'язані зі смертю.

Сухий, розпечений ґрунт на кладовищі в Ньєргешуйфалу, що на півночі Угорщини, виявився гідним суперником для 38 учасників.

"Тут головне — швидкість, а не краса. Коли вам доводиться копати могилу для похорону, ви повинні бути дуже уважними щодо точних розмірів і переконатися, що вона гарно вирізьблена", — сказав Роберт Надь, переможець, який разом зі своїм товаришем по команді Ласло Кішшем, брав участь у змаганні.

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Вони впоралися за 1 годину та 21 хвилину, копаючи могилу за конкурсними вимогами глибиною 1,6 метра, завдовжки 2 метри та завширшки 0,8 метра.

Після цього вони розділили грошовий приз у розмірі 200 000 угорських форинтів, а це близько 640 доларів США.

Нагадаємо, що у швейцарському селищі Лаутербруннен знаходиться кладовище, яке туристи називають одним з найкрасивіших у світі – воно тулиться біля підніжжя скель, звідки просто на могили спадає водоспад.

Також український блогер та дослідник кладовищ Владислав Тимошенко показав занедбані могили видатних українських діячів на Байковому цвинтарі в Києві.